Este lunes, Mariano Martín, más conocido como Campi, visitó Otro Día Perdido y le dio una formidable entrevista a Mario Pergolini en la que no dejó de lado sus humoradas, pero también sus ocurrencias, sobre todo la necesidad de dormir con toallas y medias.

Todo comenzó cuando Mario sugirió que el humorista contó en alguna ocasión que “es un dolor de huevo para dormir” y Campi asintió. “Tiene que estar todo a oscuras. No puede entrar nada de luz”, dijo Campi mientras un asistente le acercó una bolsa con los implementos.

“Cuando estoy en hoteles por ahí viste que no estoy en mi casa mi casa tengo persiana y tapa la que entra por abajo de la persiana”, dijo Campi y explicó que usa la toalla para taparse los ojos porque no soporta la presión de los antifaces; y también de lamohada.

Fotos: capturas eltrece

Pero lo que más sorprendió a Mario, Rada y Evelyn fue que Campi duerme con medias porque si no lo hace “amanece con fiebre”. Por último, el cómico le contó a los presentes que, durante un viaje en auto, descubrió que chupando servilletas o papel higiénico logró conseguir los mejores tapones de oído que tuvo en la vida.

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EL CONMOVEDOR GESTO DE CAMPI: CÓMO EL ACTOR FABRICA PRÓTESIS PARA CAMBIAR VIDAS

El actor sorprendió a Mario Pergolini al contar cómo utiliza su habilidad para fabricar prótesis y ayudar a quienes más lo necesitan. “En tu generosidad me enteré que le has hecho prótesis a gente que le faltaba, por ejemplo, una nariz. Algunas personas con ciertas deformidades”. Campi, serio, respondió: “Yo nunca conté eso, alguien se enteró. Ahora que lo pienso seguro Denise se lo contó a Ángel De Brito. Creo que dice muchas cosas que no debería, pero sí, es cierto”.

El actor relató una historia que lo marcó para siempre. “Una vez me escribió una chica del interior. Me contó que su papá había perdido la nariz por una enfermedad y que nunca más había vuelto a salir de la casa. Le pedí una foto y le mandé varias narices de las que hacía. Le envié una igual a la que él tenía, con todo para maquillar y hecha de látex, que es lo que trabajo”, recordó.

El artista habló de la ayuda que le brindó a un hombre con sus prótesis y sorprendió a Mario Pergolini. Video y foto: Otro día perdido (eltrece)

El impacto fue inmediato: “Después de años de no sacarse una foto, me mandó una celebrando Navidad. Fue tremendo para mí”. A pesar de la emoción, Campi prefirió restarle importancia a su gesto: “Creo que esas cosas no se cuentan. No se dice, se hace”. Pergolini, sorprendido, le dijo: “A mí me llamó la atención que te animes a hacerlo”. Campi cerró la charla con una frase que resume su filosofía de vida: “Si sé hacerlo, ¿cómo no voy a ayudar?”.

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