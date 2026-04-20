La noche del lunes 20 de abril la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones, salias y una participante partiendo a un intercambio, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país por decisión del público.

Al incio de la emisión de este domingo, la placa de eliminación estaba compuesta por Eduardo, Tamara Paganini, Franco Zunino, Nazareno Pompei, La Maciel y Martín Rodríguez.

Placa de nominados de Gran Hermano del domingo 19-04-2026 (Foto: captura Telefe)

Durante la gala del domingo, que se destacó por una nueva sanción colectiva por la reincidencia de los participantes en una falta grave, Del Moro fue bajando a Eduardo, Tamara y Zunino.

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La gala de este lunes comenzó con dos mujeres y un hombre nominados en la placa definitiva: Nazareno Pompei, La Maciel y Martín Rodríguez.

Gran Hermano: placa de nominados del lunes 20 de abril de 2026 (Foto: captura Telefe)

La primera “salvada” por el voto del público fue La Maciel, quien enfrenta serios problemas legales fuera de las paredes de la casa y fue notificada el jueves pasado. La tiktoker decidió ir al Confesionario acompañada por Yipio tras sufrir una crisis de nervios y una suba de presión.

Con Pincoya amenazando con irse tras su fuerte discusión Brian Sarmiento, la placa definitiva quedó con Martín y Nazareno. Pero cuando todo parecía encaminado a la típica eliminación por votos del público, Jessica Maciel decidió retirarse de la competencia.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello y Lola Tomaszeuski.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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