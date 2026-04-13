La salida de Solange Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada no pasó desapercibida y, según trascendió en las redes, habría tenido un emotivo reencuentro con su hija.

Así lo contó Fede Flowers, quien compartió los detalles del episodio en X (antes Twitter), y abrió la polémica con el aislamiento obligatorio: “Viendo a la hija también. Como lo hizo Solange en el hotel en Olivos (en la calle San Martín) donde está ‘aislada’ exigió ver a su hija y lo hizo”, reveló.

“Intentó cuatro veces irse de la casa por la nena, pero le concedieron el intercambio y poder verla antes de irse”, agregó el periodista, en respuesta a un posteo de Ángel de Brito.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez

El conductor de LAM había señalado que los participantes que hacen intercambios con sus familias “obviamente rompen el aislamiento, pasó en todas las ediciones, aunque lo disimulen. Vuelven con ventajas a la casa”, generando ldebate sobre cómo se gestionan estos encuentros y si se les permite quebrar la regla del aislamiento.

¡Tremendo!

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! SOL ABRAHAM EXPLOTÓ DE EMOCIÓN AL SER ELEGIDA PARA IR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Fue una noche histórica la que se vivió este miércoles en Gran Hermano: Generación Dorada. En medio de la gala de nominación, la casa recibió una noticia que dejó a todos en shock y tuvo como protagonista a Solange “Sol” Abraham, quien no pudo contener su emoción.

Todo comenzó con el anuncio de Santiago del Moro en vivo: “La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a un jugador, en este caso una jugadora que va a viajar”, informó, generando expectativa total entre los participantes.

Foto: Captura (Telefe)

Acto seguido, llegó la primera sorpresa: “Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente”, aclaró el conductor, dejando en claro que el beneficio tendría consecuencias. Y siguió: “Esa jugadora es Sol”.

La reacción fue inmediata. Entre gritos de emoción y risas nerviosas, Sol no ocultó su felicidad: “No lo puedo creer, ¡gracias!”, alcanzó a decir, completamente desbordada.

El anuncio no terminó ahí. Desde la producción detallaron cómo será la experiencia en La Casa de los Famosos: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, anticipó Del Moro, confirmando un intercambio que promete sacudir ambas casas.

Foto: Captura (Telefe)

“Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”, continuó. A pesar del beneficio inmediato, Sol ya sabe que su vuelta no será fácil: regresará directamente a placa, lo que podría poner en riesgo su continuidad en el juego.

Santiago del Moro: “Van a ser unos días, 6 o 7, y ese mismo día que vos llegues (Sol Abraham) allá, va a entrar alguien acá”.

Lejos de preocuparse, la jugadora se mostró feliz y agradecida: “Estoy feliz, gracias a todos”, cerró, aún en shock por la oportunidad.