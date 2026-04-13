Solange Abraham vivió un momento clave en Gran Hermano Generación Dorada y se despidió del reality con un explosivo sincericidio antes de partir rumbo a La Casa de los Famosos en México.

El 12 de abril, la participante ingresó al confesionario para hablar con el Big en la previa de su salida y no ocultó su emoción por esta nueva oportunidad internacional. “Hola, Gran Hermano. No sabés cómo me late el corazón. Hacía mucho no me sentía así... Estoy con la adrenalina a mil”, expresó, visiblemente movilizada.

Agradecida, Sol remarcó lo importante que es esta experiencia en su carrera: “Para mí es re importante estar por segunda vez en tu casa y ahora ir a representar ahí en México. Estoy recontra feliz”.

Fiel a su estilo frontal, también adelantó parte de su estrategia de juego antes de cruzar de reality: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas. Seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila”.

Solange Abraham, sin filtro antes de irse de Gran Hermano (captura de Telefe)

Solange Abraham, sin filtro antes de irse de Gran Hermano: “El único que me quiere sos vos”

El momento más fuerte llegó cuando el Big le preguntó a Sol si creía que alguien la iba a extrañar dentro de la casa.

Lejos de esquivar la respuesta, Solange fue contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero".