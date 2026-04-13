La casa de Gran Hermano Generación Dorada no deja de sorprender. Este lunes 13 de abril, Grecia Colmenares se convertirá en la nueva participante del reality, ocupando el lugar que dejó vacante Andrea del Boca tras su reciente salida.

Con 63 años y una carrera marcada por éxitos en la televisión, Colmenares llega con experiencia en el formato: ya participó en la versión italiana, Grande Fratello, donde pasó nada menos que 178 días encerrada y se ganó el cariño del público por su personalidad fuerte y combativa.

Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

La llegada de Grecia Colmenares generó expectativa tanto dentro como fuera de la casa. En su presentación, la actriz fue clara: "La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, a ver cómo soy como persona y como ser humano sobre todo”, aseguró, dejando en claro que no piensa ser una participante más.

Leé más:

Gran Hermano: Eduardo, Yipio y Yanina Zilli cruzaron el límite y piden sanción o expulsión

GRAN HERMANO ENCONTRÓ REEMPLAZO PARA ANDREA DEL BOCA: GRECIA COLMENARES

Santiago del Moro, conductor del ciclo, le dio la bienvenida mostrando imágenes de su trayectoria y de su paso por realities anteriores. La expectativa es alta: ¿se sumará al grupo que dejó Andrea del Boca o buscará su propio camino?

Grecia Colmenares (Foto: Instagram @grandefratellotv)

Quienes la conocen no dudan de su capacidad para jugar fuerte. Gastón Trezeguet, ex participante y analista del programa, no escatimó elogios: “Es bravísima y sabe jugar. Se vio todos los Gran Hermanos, sabe mucho de estrategia”, afirmó, anticipando que la actriz podría convertirse en una de las protagonistas de esta edición. La pregunta que todos los analistas se hicieron es cómo la recibirá el resto de los participantes y si logrará imponer su estilo en una casa que ya viene cargada de tensiones y alianzas.

La incorporación de Colmenares se da en un contexto de máxima atención para el reality, que viene de atravesar polémicas y situaciones insólitas con la salida de Solange rumbo a La Casa de los Famosos y de Andrea del Boca por su accidente.

Leé más:

Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik estaban listos, pero surgió un problema íntimo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.