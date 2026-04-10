El ingreso de Anna del Boca a Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibido y generó un fuerte debate en el mundo del espectáculo.

Su participación en el primer “Congelados” de la edición, instancia en la que entró a retirar las pertenencias de su madre, Andrea del Boca, tras abandonar el juego por una caída, fue duramente cuestionada.

Fuertes críticas a Anna del Boca por su polémico Congelados en Gran Hermano: “Entró pasada de rosca” (captura de América TV)

Fuertes críticas a Anna del Boca por su polémico “Congelados” en Gran Hermano

En Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron su paso por la casa y no se guardaron nada.

“La opinión en general fue que estaba pasada de rosca, estaba sobregirada, exagerada, canchera… como que se pasaba tres pueblos, como que entró a vengar a la madre, que había que hacer un monumento donde se cayó”, lanzó Lussich, filoso.

Foto: Captura (Telefe)

Desde el panel, Marcela Baños coincidió con el diagnóstico y respaldó las críticas hacia Anna, marcando que su intervención generó incomodidad y ruido entre los televidentes.

Antes de cerrar el tema, Lussich sumó una reflexión final: “Creo que Anna del Boca tiene potencial, pero hay que llevarla de a poquito. No es Andrea. Estaba sobregirada”.

Pese a las críticas negativas de sus colegas, Camilo García bancó a Anna del Boca y afirmó que le gustó su ingreso. Por su parte, Daniel Ambrosino acotó: “Entró con una soberbia maravillosa”.