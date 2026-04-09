La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada generó conmoción dentro de la casa, pero lo que ocurrió segundos después del anuncio dejó a todos hablando.

El 8 de abril, Santiago del Moro ingresó en vivo para comunicarles a los participantes que la actriz no continuaría en competencia tras el accidente que sufrió en la cocina. Andrea se cayó de cara, perdió dos dientes y debió ser trasladada a una clínica.

“Andrea del Boca está fuera de competencia. Está bien, se pudo recuperar. El golpe fue muy duro. Ella está en su casa”, informó el conductor de Telefe.

Gran Hermano: la reacción real de los participantes tras la salida de Andrea del Boca (captura de Telefe)

ASÍ FUE LA PRIMERA REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

Durante el anuncio, las reacciones fueron diversas: algunos jugadores se mostraron visiblemente angustiados, mientras que otros no pudieron ocultar cierto alivio.

Yipio fue una de las más afectadas: “La amo. Me alegra que esté bien. Estoy muy orgullosa de ella. Estuvo enferma acá y se la bancó como una campeona. La voy a extrañar un montón”.

En la misma línea, Maciel expresó: “No me lo imaginé. El nivel de amor y confianza que generé con ella fue inimaginable. Andrea, te entendemos, fuerza y te amamos”.

Manuel, por su parte, reveló una charla previa: “Es muy triste. A mí me despidió, me dijo que ya no quería estar. Lo respeto. Me duele muchísimo, pero me alegra que esté muy bien. Me encantó conocerla y ojalá afuera podamos continuar el vínculo”.

Daniela, Juanicar y Pincoya también reaccionaron con angustia ante la noticia.

LOS PARTICIPANTES DE GH MÁS PREOCUPADOS POR EL PRESUPUESTO QUE POR ANDREA DEL BOCA

Sin embargo, una vez que Del Moro cortó la comunicación con la casa, la escena cambió por completo. Lejos de seguir hablando de la salida de Andrea del Boca, los participantes pusieron el foco en otro tema que los preocupa aún más: el presupuesto semanal.

Es que los jugadores fueron sancionados y no podrán hacer las compras en el supermercado, lo que implica que tendrán comida limitada durante los próximos días.

“Lo del presupuesto es fatal”, lanzó Lolo Poggio, sintetizando el sentir general del grupo.

Así, el contraste entre la emoción inicial y la preocupación inmediata por la comida dejó en evidencia cómo se vive realmente el día a día dentro del reality.