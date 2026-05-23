Las ganas de Adrián Suar de que Mirtha Legrand renueve contrato con eltrece se hicieron evidentes este sábado, cuando el Director de Programación del canal del solcito le hizo una audaz propuesta a la diva.

“Si vos querés, obvio, el canal, junto con vos, y con tu producción, el año que viene vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños”, anunció el chueco ante sus compañeros de Sottovoce.

Sorprendida, Mirtha se sonrió y apenas atinó a responder: “Ah, bueno...”.

Por eso, Suar insistió: “De verdad te lo digo. Vamos a hacer una gran fiesta. ¡Otra que los Martín Fierro! Porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos ni en el mundo”.

Mirtha y el cariño de la gente.

“Yo me sorprendo lo que está pasando conmigo. Se lo cuento al público también. Porque son tan cariñosos. ¿Será que estoy por morir, che?“, bromeó Legrand.

Luego de la negociación de contrato encubierta de Adrián, Mirtha retomó: “El cariño que yo encuentro ahora de grandes chicos, todo tipo de gente, me abraza, me besa. Es emocionante. Yo voy mucho a los teatros y en la sala siempre piden un aplauso para mí. Yo les cuento porque es casi milagroso. El público nuestro es maravilloso”.