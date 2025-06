Luego de presentarla en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand indagó a Karina Jelinek sobre los motivos que la llevaron a ser muy exigente a la hora de elegir a qué programas asistir. Y fiel a su estilo, la modelo se sinceró en vivo.

“Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”, indagó la conductora del programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece. A lo que la invitada respondió: “Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva. A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”

“Ella se hace rogar”, insistió la presentadora. Pero Jelinek cerró, tajante con su postura: “¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no. Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”.

Foto: Captura (eltrece)

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE KARINA JELINEK Y FLOR PARISE SE VAN A CASAR EN TULUM: “LO VENÍAN HABLANDO HACE MUCHO TIEMPO”

Luego de dar varias pistas sobre el un nuevo enigmático que trataron en Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que Karina Jelinek y Flor Parise se casan, Majo Martino (muy amiga de la modelo) dio detalles de cómo será el gran día.

“¡Se casan! Hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente, la señora Karina Jelinek y Flor Parise, su actual pareja”, lanzó la conductora del programa de América, en vivo.

Tras escucharla, Majo intervino con más información: “Ellas están desde el año 2019. Flor es la ex de Gabriel “Lechuga” Liñares (actual pareja de Sabrina Rojas) y está todo bien entre ellos. Resulta que esto lo tienen pensado hace mucho tiempo. Venían hablando, ‘¿nos casamos?‘, ‘¿qué hacemos?‘. Bueno, no va a ser por Iglesia, ni por civil; pero van a hacer un festejo”.

Flor Parise en el cumpleaños de Karina Jelinek (Foto: Movilpress).

“Se van a casar y van a hacer un festejo en la playa, pero esto no va a ser en Argentina. Por eso viajaron a México”, agregó. Y cerró: “Ellas viven en Argentina, pero estaban en Miami, y viajaron a Tulum porque querían ver el lugar. Ellas se quieren casar en breve, ya, tipo en junio o por ahí. Se van a poner las dos vestidos de novia”.