Con la llegada de las bajas temperaturas, los platos calientes vuelven a convertirse en protagonistas indiscutidos de la cocina diaria y Jimena Monteverde trae atractivas propuestas.

Entre las alternativas más elegidas aparece una receta clásica que combina practicidad y sabor: los ñoquis de ricotta con salsa de champiñones.

La propuesta fue compartida por la cocinera Jimena Monteverde a través de sus redes sociales y rápidamente despertó interés por su facilidad de preparación y su resultado cremoso, perfecto para los días fríos.

Uno de los puntos centrales de la receta está en la textura de la masa. Según explicó Monteverde, el error más común al preparar ñoquis caseros es agregar demasiada harina o manipular en exceso la mezcla, lo que termina generando una consistencia dura y pesada.

Jimena Monteverde explicó cómo hacer ñoquis de ricota con salsa de champiñones: receta fácil y cremosa

ÑOQUIS DE RICOTA AL CHAMPIGNON, POR JIMENA MONTEVERDE

Para comenzar, se colocan en un bowl 500 gramos de ricotta junto con un huevo, sal y una pizca de nuez moscada, ingrediente que aporta un leve aroma especiado. Luego se suman cuatro cucharadas de queso rallado y, finalmente, alrededor de 300 gramos de harina.

El paso clave consiste en integrar los ingredientes solo hasta unirlos. La masa debe quedar homogénea pero blanda, evitando amasarla demasiado. Ese detalle permite que los ñoquis mantengan una textura aireada y liviana después de la cocción.

Jimena Monteverde explicó cómo hacer ñoquis de ricota con salsa de champiñones: receta fácil y cremosa

Una vez lista, se divide en varias porciones para formar cilindros largos que luego se cortan en pequeños bocados. No es necesario utilizar tabla de ñoquis: el estilo rústico también funciona perfectamente en esta preparación.

La cocción se realiza en abundante agua hirviendo con sal. Los ñoquis no requieren demasiado tiempo: el indicador ideal es cuando comienzan a flotar en la superficie. Ese momento señala que están listos para retirarlos con espumadera y evitar que se pasen.

Mientras tanto, se puede avanzar con la salsa, que aporta el toque cremoso y completa el plato.

En una sartén amplia se rehoga cebolla picada hasta que quede transparente. Luego se incorporan entre 250 y 300 gramos de champiñones frescos junto con cebolla de verdeo, que suma frescura y sabor.

Jimena Monteverde explicó cómo hacer ñoquis de ricota con salsa de champiñones: receta fácil y cremosa

Tras unos minutos de cocción, se agrega crema de leche y se condimenta con sal y pimienta. La preparación se cocina hasta que la salsa espese levemente y adquiera una textura sedosa.

El armado final es simple y rápido: los ñoquis recién colados se sirven inmediatamente y se cubren con la salsa bien caliente.