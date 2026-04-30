La casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe es una vivienda moderna.

El hogar se caracteriza por los tonos neutros, la madera y materiales nobles. La luz natural cumple un rol central: grandes ventanales permiten que cada ambiente se sienta amplio, luminoso y conectado con el exterior.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

Uno de los sectores más destacados de la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe es el dormitorio principal.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

La decoración minimalista se complementa con almohadones en colores pastel, mantas tejidas y detalles en madera.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

El living-comedor, en tanto, resume el concepto general de la casa. Una gran mesa de madera ocupa el centro del ambiente. Rodeada por sillas tapizadas que aportan confort, el espacio se completa con una lámpara colgante de diseño contemporáneo que aporta carácter y modernidad.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

ASÍ ES LA CASA DE MACA RINALDI Y FEDE HOPPE

Paredes oscuras, superficies de hormigón y pisos cálidos crean contrastes visuales que están en sintonía con las tendencias actuales de interiorismo.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

El exterior mantiene la misma coherencia estética. La fachada combina piedra, hormigón y detalles en madera, logrando un diseño moderno pero armonioso con el entorno natural. Un jardín prolijo y una entrada amplia refuerzan la sensación de calma que transmite la propiedad.

Así es la casa de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe: calidez, detalles únicos y mucha luz natural | Créditos: Instagram @macarinaldiok

Además, la vivienda cuenta con un parque rodeado de vegetación y una piscina ideal para los meses de verano.