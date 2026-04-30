La vivienda de Cinthia Fernández se convirtió en un verdadero reflejo de su estilo personal: moderna, luminosa y diseñada para disfrutar tanto de los momentos cotidianos como del tiempo en familia.

Con una estética contemporánea claramente definida, cada ambiente mantiene una coherencia visual que refuerza la identidad arquitectónica de la propiedad.

Desde el exterior, la casa de Cinthia Fernández impacta por su impronta minimalista. La fachada se construye a partir de volúmenes geométricos que se integran de manera armónica, generando una imagen sofisticada sin caer en excesos decorativos.

Predominan las líneas rectas y los colores neutros, especialmente el blanco, el gris y la madera, una combinación que aporta elegancia y atemporalidad.

Uno de los rasgos más distintivos es la presencia de grandes ventanales que conectan directamente el interior con el jardín. Además de potenciar el diseño visual, estos aberturas permiten el ingreso constante de luz natural, logrando ambientes más amplios y cálidos durante todo el día.

Así es la casa de Cinthia Fernández: estilo contemporáneo, tonos neutros y conexión con la naturaleza | Créditos: Instagram @cinthia_fernandez_

ASÍ ES LA CASA DE CINTHIA FERNÁNDEZ

El sector exterior ocupa un lugar central dentro del concepto de la casa. El espacio verde rodea la propiedad y funciona como una extensión natural del interior. Un deck de madera acompaña la zona acuática y crea distintos sectores pensados para el descanso y la recreación.

En el interior, la distribución fue diseñada para priorizar la comodidad sin resignar estilo. Los ambientes abiertos permiten una circulación fluida y refuerzan la sensación de amplitud, mientras que la decoración mantiene una línea sobria y funcional.

Uno de los recursos más característicos es el uso de paneles de madera con listones verticales, presentes en distintos sectores de la casa. Estos elementos aportan calidez visual y, al mismo tiempo, cumplen una función práctica al permitir ocultar televisores y dispositivos tecnológicos sin romper la armonía estética.

Los pisos de porcelanato en tonos grises unifican los espacios y generan continuidad visual entre living, comedor y áreas comunes. A esto se suma la iluminación empotrada en los techos, acompañada por detalles en yeso que refuerzan el carácter contemporáneo del diseño interior.