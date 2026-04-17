El conflicto entre María Fernanda Callejón y su exesposo, Ricky Diotto, sumó un nuevo capítulo cargado de polémica cuando Cinthia Fernández decidió meterse de lleno con un comentario tan breve como explosivo.

Todo se da en el marco del inicio del juicio contra Diotto, tras la denuncia por violencia de género que la actriz presentó tiempo atrás. En estos días, ambos dieron declaraciones públicas que no hicieron más que avivar la tensión: mientras Callejón relató situaciones de violencia y habló tras la primera audiencia, el músico se mostró firme en su postura.

“Estoy tranquilo porque no hice nada”, aseguró Diotto en una entrevista, donde además lanzó una fuerte acusación contra su ex: “Me ofreció como propuesta que yo le dejara la casa y levantar la denuncia, pero yo no lo acepté porque no hice nada. Entonces no voy a ceder ante estas cosas”, agregó.

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

En ese contexto, Cinthia no pasó desapercibida. Al ver un video difundido en redes que resumía el caso, la panelista escribió sin rodeos: “Aguante Diotto”, junto a emojis de aplausos, dejando en claro que le cree al músico.

El mensaje -que reflejó en sus redes el periodista Gustavo Méndez- rápidamente generó repercusión, no solo por lo delicado del tema, sino también por el historial entre las protagonistas. Fernández y Callejón compartieron panel en La Mañana con Moria, donde protagonizaron varios cruces antes de la salida de Cinthia del ciclo que conduce Moria Casán por eltrece.

Foto: Web

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

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LA CURIOSA REFLEXIÓN DE MORIA CASÁN TRAS LA PELEA ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y FERNANDA CALLEJÓN

El encontronazo que tuvieron este martes Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón fue muy tenso al aire, y mucho más fuera de cámara. Si bien Moria Casán estaba en Chile, la One se enteró de lo sucedido y opinó sobre el tema.

“Obvio que me enteré. Pero el programa tiene esa dinámica, amor”, admitió desdramatizando. Ante la reacción de Federico Seeber, quien estuvo a cargo de La Mañana con Moria, la conductora enfatizó: “Yo dejo que la gente confronte, cada uno habla de lo que quiere y diga lo que quiera”.

“Yo no soy una juez moderadora, cuando empiezan a chispotear entre ambas, después tienen necesidad de hablar y las dejo. Además en la confrontación te vas de mambo, eso pasa”, analizó.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

“Está bien, no me parece nada”, dijo sobre la fuerte escena que protagonizaron sus panelistas. Luego hizo foco en el rating y la repercusión del magazine que encabeza: ”Me parece que defienden el programa divino mientras yo no estoy“.

“Así que aguante La Mañana conmigo y aguante todo el staff”, cerró Moria Casán sin ponerse del lado de nadie y celebrando que se hable de su programa.