Ricky Diotto habló en LAM del episodio que protagonizó su expareja, María Fernanda Callejón, con Costa, el cronista de Puro Show, y dejó en claro qué postura tomó con respecto a todo lo que tenga que ver con la madre de su hija.

“¿Te sorprende cuando la ves así con la prensa Fernanda? ¿O ella alguna vez fue así con vos en la intimidad?“, le preguntó Santiago Riva Roy y el odontólogo le contestó: “No, no, no. Son cosas muy privadas, hay cosas que no las van a saber nunca”.

“Y digo lo mismo siempre... todo tendría que haber quedado en privado, se tendría que haber resuelto en privado. A mí no me gustan las cámaras, yo hablo para defenderme, vivo de otra cosa porque si esto me diera pacientes, imaginate... pero ni siquiera eso”, remarcó.

Ricky Diotto habló en LAM (Foto: captura de América).

Así, el profesional aclaró: “Lo único que quiero es que mi hija crezca en paz y que ella se sienta bien, que esté tranquila. La otra noche no la vi en un ambiente en paz, porque yo veo todo aunque no lo crea, no porque me interese sino para ver dónde estoy parado y qué pasa con la gorda”.

Juan Cruz Coscarelli y María Fernanda Callejón. (Foto: Puro Show)

“¿Le avisaste a Elba? ¿Le mandaste el video de Fernanda sacada?" , le consultaron luego y Diotto cerró: “No, no. A mí me lo mandaron en realidad un amigo. La macana que es mi hija ya entiende todo, viste, es grande y por ahí hubiese estado mejor, no sé, haberse quedado callado, pero bueno, cada uno se maneja como quiere”.

CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE FERNANDA CALLEJÓN CON RICKY DIOTTO

Ricky Diotto contó cómo fue el encuentro con Fernanda Callejón cuando si hija Giovanna tuvo un problema de salud: “La gorda se sentía mal, tuvo una molestia en el estómago y yo justo de casualidad estaba acá porque los fines de semana me voy a La Plata".

“Me llamó ‘papi y quiero que vengas’, así que obvio, ¿cómo no voy a ir? A los cinco minutos estaba en el sanatorio. Le dolió la panza. Le hicieron unos análisis. No tenía nada. Y cuando salimos me dijo, ‘quiero que comamos los tres’. Y claro, yo por mi hija hago cualquier cosa”, remarcó en diálogo con LAM.

