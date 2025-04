Sabrina Rojas defendió a María Fernanda Callejón en Pasó a la Tarde luego de que Elba Marcovecchio, representante legal de su ex, Ricky Diotto, anunciara que iniciaría acciones legales en su contra por sus dichos.

“Voy a arrancar con las acciones judiciales, soy una mujer de derecho, ese es el ámbito en el que se resuelven estas cuestiones, no voy a tolerar ningún tipo de agravio más. No voy a tolerar que mediante estas cuestiones quieran apartarme de las causas”, dijo la abogada a El Diario de Mariana.

En el programa de América, Elba remarcó: “Es el mismo proceder que han tenido las dos, me refiero a Wanda y a Fernanda, en un mismo día, que casualidad que fue el mismo día que me vieron debilitada en el programa de Intrusos. Las demandaré”.

Tartu, Sabrina Rojas y Fernanda Callejón (Foto: captura de América).

Sorprendida, Sabrina opinó: “A mí me hace ruido que Elba diga que fue justo el día que a ella se la vio debilitada en Intrusos, digo, estas también son mujeres debilitadas que están así hace tiempo, día tras día, meses tras meses”.

POR QUÉ ELBA MARCOVECCHIO LLEVA A LA JUSTICIA A FERNANDA CALLEJÓN

Elba Marchovecchio aseguró que llevará a la Justicia a María Fernanda Callejón, la expareja de su defendido, en diálogo con El Diario de Mariana. Fue luego de que la panelista expresara en televisión: “Ella tuvo la intención de humillarme, fue muy vehemente”.

“Fernanda Callejón dijo que fue agredida por vos en la audiencia con su ex, Ricky Diotto”, le dijeron a la abogada en el programa de América y ella contestó: “Ella se volvió a referir a mí, dijo que hice algo ‘parecido a lo que hizo Wanda’. Esto genera una bola que no va, que no voy a tolerar, me cansé”.

