Como muchas figuras del espectáculo, Susana Giménez decidió dar un paso más y llevar su vida a la pantalla con una biopic propia. El proyecto ya está en marcha, pero lejos de ser un camino tranquilo, quedó envuelto en una polémica inesperada que involucra a la familia de Carlos Monzón.

La conductora puso condiciones claras para la serie: control total de la narrativa, actrices desconocidas y una línea argumental que no se cruce con la historia ya ficcionada de Moria Casán. Sin embargo, hay un punto que resulta imposible de esquivar: su relación con Monzón, uno de los capítulos más controversiales de su vida.

Susana Giménez cumple 79 años: los grandes amores de la diva

EL FOCO DEL CONFLICTO: EL ROMANCE CON MONZÓN

Según revelaron en A La Tarde, la producción ya tiene previsto incluir ese vínculo en la serie. Incluso, Gustavo Descalzi contó que Gustavo Yankelevich le habría confirmado a la diva que ese episodio formará parte del relato.

El problema surgió cuando los herederos del exboxeador tomaron conocimiento del proyecto. “No permitirán que se muestre la relación que mantuvieron”, aseguraron en el ciclo televisivo, marcando una postura firme frente a la intención de Susana de contar su versión.

En particular, el hijo que Monzón tuvo con Alicia Muñiz sería uno de los más reacios a que se exponga cualquier aspecto vinculado a ese pasado.

NEGOCIACIONES Y UN POSIBLE TRASFONDO ECONÓMICO

De acuerdo a lo que trascendió, la producción ya se habría contactado con la familia del exdeportista para negociar los derechos correspondientes. En ese marco, algunas versiones indican que el conflicto podría estar vinculado, en parte, a una cuestión económica.

Mientras tanto, desde el entorno creativo deslizaron que la idea sería evitar los aspectos más oscuros de la historia, en un intento por destrabar la situación y avanzar con el proyecto.

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

UNA BIOPIC QUE YA GENERA EXPECTATIVA

La serie sobre la vida de Susana Giménez promete repasar su camino hacia el éxito, sus momentos más icónicos y también sus relaciones más resonantes. El estreno está previsto para 2027, un año después de la producción centrada en Moria Casán.

Aún sin fecha confirmada de rodaje, lo cierto es que la biopic ya logró lo que muchas buscan: instalarse en la agenda mediática antes incluso de comenzar. Y todo indica que la historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, dará mucho que hablar.