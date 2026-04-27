El paso de Susana Giménez por los Martín Fierro de la Moda dio que hablar por su presencia, elegancia y también por una inesperada devolución pública de Moria Casán, quien no dejó pasar ningún detalle del outfit elegido por la diva.

Fiel a su estilo frontal, irónico y siempre filoso, La One opinó primero en La mañana con Moria y luego profundizó su análisis en Puro Show, donde dejó en claro que vio a Susana espléndida, aunque hubo un punto puntual del look que no la convenció: los zapatos.

MORIA CASÁN ELOGIÓ A SUSANA, PERO CUESTIONÓ EL CALZADO

Durante el repaso fashion, Moria destacó especialmente la parte superior del diseño. “La parte de arriba está increíble, me parece que de la cintura para arriba, increíble”, lanzó, marcando una clara diferencia con el resto del estilismo.

Susana Giménez (Foto: prensa Telefe)

Sin embargo, al momento de hablar del remate del conjunto, disparó una frase que rápidamente se volvió viral. “¿Qué pasó con los zapatitos? Aunque sean Chanel, me dan Mamá Cora”, comentó entre risas, fiel a su sello sin filtro.

SUSANA GIMÉNEZ, ENTRE ELOGIOS Y CRÍTICAS

Lejos de una crítica total, Moria aclaró enseguida que reconoce el peso escénico de Susana y la importancia de su presencia en cualquier evento. “Susana obviamente es una estrella y le da categoría a un show, estaba monísima, divina y todo”, sostuvo más tarde.

Luego agregó que quizás el look podía haber arriesgado un poco más, aunque entendió que la conductora priorizó la comodidad para una gala extensa. “Para estar cómoda y sentada estaba bárbara”, remarcó.

EL DETALLE QUE NO LE CERRÓ A MORIA

A pesar de los elogios, Casán no cambió su postura sobre el calzado. “Yo amo el taco alto... el zapatito daba raro”, sentenció.

Y cerró con una definición que resumió todo su análisis: “Después divina, Susana tiene mucha estelaridad. Yo ironizo, doy show”.