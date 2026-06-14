Muchas soluciones prácticas para el hogar surgen a partir de objetos comunes que suelen pasar desapercibidos. Una de ellas consiste en colocar arroz crudo dentro de una media de algodón, un truco casero que desde hace años se utiliza para fabricar una compresa térmica capaz de conservar el calor durante varios minutos y aplicarlo directamente sobre diferentes zonas del cuerpo.

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La propuesta es especialmente popular durante los meses más fríos del año, cuando suelen aumentar las contracturas, los dolores musculares y las molestias provocadas por la tensión acumulada. Gracias a la capacidad del arroz para retener temperatura, este sencillo elemento puede convertirse en un aliado para quienes buscan una alternativa económica y reutilizable para aplicar calor localizado.

Además de su bajo costo, otro de los motivos por los que esta técnica se mantiene vigente es su facilidad de preparación. No requiere conocimientos especiales ni materiales difíciles de conseguir, ya que puede realizarse en pocos minutos utilizando una media limpia, arroz común y un horno microondas.

Cómo hacer una compresa térmica con arroz

Para preparar este remedio casero se necesitan los siguientes materiales:

1 media o calcetín de algodón limpio

1 taza de arroz crudo

Hilo, cinta o una banda elástica para cerrar

Preparación

Introducir el arroz dentro de la media. Evitar llenarla por completo para que pueda adaptarse mejor a la forma del cuerpo. Cerrar el extremo con un nudo firme o una banda elástica. Colocar la media en el microondas entre 1 y 2 minutos, dependiendo de la potencia del equipo. Comprobar la temperatura antes de usarla para evitar quemaduras.

Meter arroz crudo dentro de una media: para qué sirve y cuándo recomiendan usarlo. Foto: IA

Una vez lista, la compresa puede utilizarse tantas veces como sea necesario. Cuando pierda temperatura, simplemente puede volver a calentarse siguiendo el mismo procedimiento.

Para qué sirve

La principal función de esta compresa es proporcionar calor seco, una técnica utilizada habitualmente para aliviar molestias musculares y favorecer la relajación de los tejidos.

Entre los usos más frecuentes se encuentran:

Dolores musculares después de realizar actividad física.

Contracturas en cuello, hombros y espalda.

Rigidez provocada por el frío.

Molestias lumbares asociadas a malas posturas.

Cólicos menstruales.

Tensión muscular acumulada por estrés o largas jornadas de trabajo.

En la mayoría de los casos se recomienda aplicar la compresa durante 15 a 20 minutos sobre la zona afectada.

Por qué el calor ayuda a aliviar el dolor

El calor es uno de los recursos más utilizados para tratar molestias musculares leves porque contribuye a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y disminuir la sensación de rigidez. Cuando se aplica sobre una zona tensa o dolorida, ayuda a que los tejidos reciban un mayor flujo de sangre, favoreciendo la relajación y generando una sensación de bienestar.

Meter arroz crudo dentro de una media: para qué sirve y cuándo recomiendan usarlo. Foto: IA

Por este motivo, las compresas térmicas suelen formar parte de las recomendaciones para aliviar dolores ocasionales, especialmente aquellos relacionados con la tensión muscular o el esfuerzo físico.

Qué otros materiales pueden utilizarse

Aunque el arroz es el relleno más popular por su disponibilidad y costo accesible, existen otras alternativas que también se emplean para fabricar este tipo de compresas.

Entre las más utilizadas aparecen las semillas de lino, trigo, soja, maíz, lentejas, garbanzos y carozos de cereza. Algunas de ellas tienen la ventaja de conservar el calor durante más tiempo, permitiendo que la compresa permanezca caliente por un período más prolongado.

De todos modos, independientemente del material elegido, los especialistas recomiendan probar siempre la temperatura antes de colocar la compresa sobre la piel y evitar su uso en caso de inflamaciones agudas o lesiones recientes. Si el dolor persiste, empeora o se repite con frecuencia, lo aconsejable es consultar con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado.