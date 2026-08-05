L-Gante rompió el silencio sobre el embarazo de Tamara Báez, su ex pareja y madre de su hija Jamaica, en una entrevista con el programa Puro Show antes de partir rumbo a España por compromisos laborales.

El cantante habló de su presente personal y profesional, y se mostró cercano a Tamara y a su entorno: “Jamaica muy bien, muy contenta que va a tener un hermano. También los vi, los felicité a Thiago, felicité a Tamara, les deseo lo mejor, saben que pueden contar conmigo”.

L-Gante habló en Puro Show de Tamara Báez (Foto: captura de eltrece).

El cantante dejó en claro que mantiene una buena relación con Tamara y que acompaña a su hija en este momento especial. “Se está llevando bien, ¿no? Con Tamara”, le preguntó Pampito en el programa de eltrece, y él asintió, mostrando que el vínculo entre ambos es cordial.

QUÉ DIJO L-GANTE SOBRE SU PRESENTE PROFESIONAL Y PERSONAL TRAS DESAPARECER DE LA ESCENA MEDIÁTICA

Durante la charla con el programa de eltrece, Elián Valenzuela contó que estuvo un tiempo alejado de la escena pública para enfocarse en cuestiones personales y resolver temas laborales con su equipo: “Estuve desaparecido todo este tiempo, resguardado, enfocado en lo personal”.

“A la misma vez que iba resolviendo tantos conflictos o temas de la parte de mi equipo laboral, toda la gente con la que trabajaba”, explicó, además confirmó que está trabajando en nueva música y que, tras superar algunos conflictos, planea cumplir con sus contratos y seguir adelante con su carrera.

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