Tamara Báez será mamá por segunda vez, esta vez junto a su pareja, Thiago Martínez. La influencer ya es mamá de Jamaica, la hija que tuvo con L-Gante, y decidió contarle de una manera muy especial que se convertirá en hermana mayor.

La joven compartió en Instagram el tierno momento en el que sorprendió a su hija con la noticia. En las imágenes se puede ver a Jamaica sobre una cama, mientras abre una caja preparada especialmente para ella.

Así Tamara Báez le contó a Jamaica que tendrá un hermanito (captura de Instagram)

Dentro había un osito, unos escarpines, golosinas, el test de embarazo y una pequeña ropita de bebé con un particular mensaje.

“¿Te digo lo que dice? Dice: ‘Voy en camino hermanita. Esperame para jugar mucho’”, leyó Tamara mientras Jamaica descubría poco a poco la sorpresa.

Junto al video, la expareja de L-Gante le dedicó unas emotivas palabras a su hija: “Así se enteró Jami la noticia más linda. Es chiquita ella y vergonzosa cuando la graban. Vas a ser la mejor hermana mayor. Te amo hija, soy muy feliz de que vas a tener un compañerito/a”.

Tamara Báez le contó a Jamaica que tendrá un hermanito y compartió el tierno video: “Vas a ser la mejor hermana mayor”

Tamara Báez contó cómo crece su bebé

El anuncio tuvo lugar en medio de un momento muy especial para Tamara, que este 31 de julio realizó un nuevo control médico para comprobar cómo avanza su embarazo.

Después del chequeo, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores y contó que su bebé está creciendo muy bien.

“Mi bebé está muy bien. Creciendo súper rápido. Gracias Dios”, expresó Tamara a través de sus redes sociales.

Al control médico la acompañó Thiago Martínez, su pareja y padre del bebé que está en camino. La joven también aprovechó el especial momento para expresarle su amor.

Así Tamara Báez le contó a Jamaica que tendrá un hermanito (captura de Instagram)