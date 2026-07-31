Karina “La Princesita” y El Polaco volvieron a coincidir en algo, aunque esta vez lejos de cualquier polémica: el festejo por los 19 años de Sol Cwirkaluk, la hija que tienen en común. Cada uno eligió sus redes sociales para dedicarle unas líneas a la joven, con estilos bien diferentes pero un mismo mensaje de fondo.

El festejo mostró la forma particular en la que cada uno de sus padres se vincula con ella. Dos publicaciones separadas, con climas y estéticas diferentes, terminaron contando la misma historia: la de una hija que cumple años rodeada de afecto por todos lados.

LOS SALUDOS DE KARINA PARA SU HIJA

La cantante fue la primera en abrir el festejo. Compartió una foto de Sol en lo que parece ser Central Park, en Nueva York, con look invernal neoyorquino: campera inflable negra, gorro de los Yankees y zapatillas blancas. Junto a la imagen, escribió unas palabras que resumen el vínculo con su hija, hablando de la alegría que le genera verla sonreír.

"Verte sonreír es de mis alegrías más grandes", escribió Karina a su hija

Más tarde subió una segunda historia, esta vez desde un ambiente mucho más íntimo: una mesa con velas encendidas, fiambres, quesos y snacks, preparada para celebrar puertas adentro. El texto que acompañó la foto fue breve pero contundente, apenas dos palabras que decían todo lo que había para decir.

Mesa con velas y comida preparada para el cumpleaños de Sol Cwirkaluk Fuente: Instagram

EL MENSAJE DE EL POLACO PARA SOL

Por su parte, el cantante compartió una postal distinta: una foto junto a Sol arriba de una embarcación, con el mar de fondo, en la que se lo ve abrazándola con cariño. La joven aparece en bikini y sonriente, en lo que parece haber sido un momento de las últimas vacaciones familiares.

El Polaco abraza a su hija Sol en una embarcación durante sus vacaciones Fuente: Instagram

El mensaje de El Polaco fue directo y sin vueltas, con el apodo con el que suele referirse a ella y una declaración de amor sin filtros. Entre los tres posteos, con climas y escenarios bien distintos, quedó claro que Sol cumplió 19 años rodeada del cariño de sus dos padres, que a pesar de tener sus diferencias, coincidieron en las palabras justas para el día especial.