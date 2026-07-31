Flavio Mendoza presenta La Cúpula, un innovador espacio de entretenimiento inmersivo que abrirá sus puertas en agosto de 2026 en el Casino Buenos Aires, en Puerto Madero. El proyecto marcará el debut con “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, una producción original que combinará teatro, circo, música en vivo, tecnología de última generación, artes escénicas y experiencias inmersivas para ofrecer un formato inédito en la Argentina.

Cómo será La Cúpula, el nuevo espacio inmersivo de Flavio Mendoza

Concebida como mucho más que un escenario tradicional, La Cúpula fue diseñada como un espacio donde el público forma parte de la experiencia desde el primer momento.

El recorrido comienza en un amplio hall interactivo con propuestas para toda la familia, que incluye juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que anticipan el universo del espectáculo antes del ingreso al domo principal.

El corazón de la propuesta será una impresionante cúpula de 360 grados, sin columnas ni obstáculos visuales, equipada con un sistema de video mapping de última generación que transformará cada función en una experiencia inmersiva.

Además, el escenario contará con 12 plataformas de movimiento dinámico, permitiendo que las escenas cambien constantemente y potencien el impacto visual y narrativo de la obra.

“El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, el espectáculo que inaugura La Cúpula

La primera producción de este nuevo espacio será “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, un espectáculo pensado para toda la familia que combinará emoción, música en vivo y un importante despliegue artístico.

El elenco estará integrado por cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos.

La Cúpula: fechas, funciones, entradas y precios

Estreno: Agosto de 2026.

Espectáculo: El Príncipe Feliz, Corazón Dorado.

Lugar: Casino Buenos Aires, Puerto Madero.

Funciones: De jueves a domingo.

Entradas: Desde $80.000.

Venta de entradas: lacupulaarena.com.ar.