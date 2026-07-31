Durante años, Sebastián Estevanez fue uno de los rostros más reconocidos de la ficción argentina. Sin embargo, en esta nueva etapa de su vida decidió alejarse de la actuación para dedicarse de lleno a un rubro que siempre lo apasionó: la construcción y las refacciones de viviendas.

A sus 55 años, el protagonista de exitosas telenovelas como Dulce amor trabaja coordinando proyectos de remodelación y asesorando a clientes en todo el proceso de una obra, una actividad que, según contó, soñaba con desarrollar desde hacía mucho tiempo.

EL NUEVO TRABAJO DE SEBASTIÁN ESTEVANEZ

En una reciente entrevista con La Nación, el actor explicó que hoy su presente profesional está completamente enfocado en la construcción.

“Estoy dedicado a la construcción. No soy obrero, pero me encantaría serlo”, aseguró al describir su nueva ocupación.

Su tarea consiste en coordinar equipos de trabajo, contactar arquitectos, ingenieros, electricistas, plomeros y albañiles, además de asesorar a quienes emprenden una obra o una remodelación.

Sebastian Estevanez

CÓMO AYUDÓ A MARLEY A CONSTRUIR SU CASA

Entre los proyectos en los que participó, Estevanez reveló que colaboró con Alejandro “Marley” Wiebe durante la construcción de su vivienda.

Según contó, fue quien lo orientó sobre la compra de materiales y la contratación de profesionales, además de organizar los distintos equipos que participaron de la obra.

“Es una especie de producción general lo que hago”, resumió al comparar su función con la de un productor de televisión.

Sebastián Estevanez



