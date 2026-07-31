Patricia Palmer volvió a compartir uno de sus rituales de belleza natural que construyó como alternativa a las fórmulas de laboratorio. La actriz mendocina, de 70 años, que además es psicóloga social y profesora de yoga, ya había contado antes que usa henna para conservar el color y el brillo de su pelo, y que suma aloe vera a sus cremas de uso diario.

Esta vez el protagonismo fue para una mascarilla facial que prepara en su propia cocina con apenas tres ingredientes.

LA RECETA QUE PATRICIA PALMER COMPARTIÓ EN INSTAGRAM

La preparación combina cáscara de banana, agua y arroz , ingredientes que se hierven juntos durante cinco minutos antes de pasar por la licuadora.

Luego se incorpora maicena y se vuelve a licuar hasta obtener una textura uniforme y cremosa.

La mezcla se guarda en un frasco dentro de la heladera y puede conservarse en buen estado hasta por un mes .

La recomendación de uso es aplicarla una vez por semana sobre el rostro limpio y seco , dejar actuar durante 20 minutos y retirar con agua natural.

Cada ingrediente cumple una función dentro de la fórmula: la cáscara de banana aporta antioxidantes como las vitaminas A, C y E, asociados a propiedades hidratantes y de luminosidad para la piel.

Buen día Tribu! ♥️Obvioooooo que tengo arrugas! Tengo 70 años! 🙄Pueden desaparecer??? Nooo! Jamás! 🥴Por eso es mejor amarlas y cuidar la piel para que luzca luminosa como tu alma! 🫆🥰 Posteó la actriz. Crédito Instagram palmerpatriciaactriz

El agua de arroz, un clásico de las rutinas asiáticas, suma un efecto calmante y ayuda a uniformar el tono de la piel.

La maicena, por su parte, es la responsable del efecto tensor inmediato y también absorbe el exceso de grasa, por lo que resulta especialmente útil en pieles mixtas.

La mascarilla casera de banana, arroz y maicena que rescata tu piel de la resequedad.

Mientras comparte estos tips de belleza, Patricia también está en plena gira teatral con “Adán y Eva”, una comedia romántica que protagoniza junto a Mario Pasik bajo la dirección de Diego Ramos. La obra se presentará el 8 y 9 de agosto en el Teatro Ciudad de las Artes de Córdoba.