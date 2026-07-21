Las tendencias de maquillaje cambian al ritmo de las redes sociales. Si hace algunos meses el Sunset Blush, el Boyfriend Blush o el Blush Blindness dominaron TikTok e Instagram, ahora una nueva técnica empieza a ganar protagonismo: el Cloud Blush, un estilo que busca conseguir un rubor mucho más suave, difuminado y natural.

La propuesta apunta a recrear ese tono que aparece en las mejillas después de hacer ejercicio o de caminar con frío, dejando un acabado liviano que parece fundirse con la piel, sin líneas marcadas ni contrastes intensos.

Foto: prensa

¿Cómo se consigue el efecto Cloud Blush?

Según explican maquilladores, la clave está en aplicar poca cantidad de producto sobre la parte alta de las mejillas y difuminarlo con pequeños golpecitos hasta que el color se integre completamente con la piel.

Otra característica de esta técnica es que el maquillaje se construye en capas: primero se logra un efecto sutil para el día y, si se busca un look más intenso, simplemente se suma más producto sin perder el acabado natural.

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En muchos casos, además, el rubor también se lleva hacia el puente de la nariz para reforzar ese aspecto fresco que caracteriza a la tendencia.

Los productos multifunción ganan cada vez más espacio

El auge del Cloud Blush también refleja otro cambio en los hábitos de maquillaje: cada vez son más buscados los productos que permiten resolver un look completo con pocos pasos.

Los formatos que funcionan tanto para mejillas como para labios se volvieron especialmente populares porque permiten hacer retoques rápidos durante el día, ya sea antes de una reunión, un after office o una salida improvisada.

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En ese contexto, distintas marcas comenzaron a lanzar productos específicos para acompañar esta tendencia. Una de ellas es Maybelline New York, que presentó Cloudtopia, un rubor en mousse para mejillas y labios con acabado matte difuminado y disponible en seis tonos.

Dónde probar gratis la tendencia Cloud Blush en Buenos Aires

Quienes quieran conocer de cerca esta técnica podrán hacerlo entre el 23 y el 26 de julio en una experiencia gratuita organizada en Palermo Soho.

Habrá un Photo Booth interactivo en Armenia 1693, donde los visitantes podrán tomarse fotos y conocer la tendencia, mientras que en el espacio Get The Look (Malabia 1709) maquilladoras realizarán demostraciones, pruebas de producto y compartirán consejos para recrear el efecto Cloud Blush.

La actividad se desarrollará de 12 a 20 horas, con ingreso libre y por orden de llegada.