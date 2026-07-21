Después de la polémica final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Scaloni se refirió a los rumores y teorías conspirativas que circularon en redes sociales y medios sobre el vestuario albiceleste y el resultado del campeonato.

El entrenador fue consultado este martes por la mañana sobre supuestas presiones, la arenga de Lionel Messi y la exhibición de la bandera de Malvinas.

Scaloni, fiel a su estilo, evitó alimentar especulaciones y se mostró ajeno a los comentarios que surgieron tras el partido. “No sé, no tengo ni idea de eso. No veo redes, chicos, yo no tengo”, respondió cuando le preguntaron por versiones de conflictos internos o presiones en el vestuario.

Ante la insistencia sobre posibles conflictos internos, Scaloni reiteró: “No lo puedo creer, ya creo que nos estamos yendo para cualquier otro lado, chicos, de verdad”. El entrenador también fue claro sobre el estado del grupo: “La importante es que los chicos se han brindado al máximo“.

Consultado por la bandera de las Malvinas que exhibió el plantel, Scaloni aseguró: “No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro, no sé, no nos dijeron nada. No, no… La vi como ustedes, no tengo ni idea”.

LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS TRAS LA POLÉMICA FINAL DE ARGENTINA CONTRA ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

La derrota de la Selección argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ no solo dejó tristeza entre los hinchas. En las horas posteriores al partido, las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas impulsadas por dos situaciones que rápidamente se volvieron virales: una llamativa arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego y las declaraciones sobre el clima que se vivió en España durante toda la Copa del Mundo.

El video del capitán argentino, registrado antes del inicio del encuentro decisivo, despertó todo tipo de especulaciones por una frase que, para muchos usuarios, tuvo un significado especial. En las imágenes, el rosarino intenta transmitir tranquilidad a sus compañeros en un momento de máxima tensión.

“Vamos muchachos, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos. Olvidémonos de todo. Pensemos en jugar nomás“, se escucha decir al capitán de la Selección argentina mientras el plantel esperaba para ingresar al estadio con ánimos nunca antes vistos. La frase no tardó en hacerse viral.

(Foto: redes sociales AFA)

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué significaba ese “olvidémonos de todo” y si hacía referencia a alguna situación ocurrida en las horas previas al partido. Con el correr de las horas comenzaron a aparecer versiones en las que se explicaron que el mensaje de Messi habría buscado aislar al plantel de todos los rumores y el clima que rodeaba la final.

El corresponsal de Página/12 en España, Héctor Barbotta, contó que durante gran parte del Mundial muchos hinchas y sectores del periodismo español sostenían que Argentina tenía el campeonato “comprado”: “Los españoles llevan meses diciendo que Argentina lo compró”, explicó el periodista al describir el clima previo a la final disputada en el MetLife Stadium.

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