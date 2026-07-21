La final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones mucho más allá del fútbol. En esta oportunidad, Laura Esquivel quedó envuelta en una fuerte polémica luego de publicar un mensaje felicitando a España por el título conseguido ante la Selección argentina, lo que desató una catarata de críticas en las redes sociales.

Frente a la cantidad de comentarios negativos que recibió, la actriz decidió romper el silencio y compartir un contundente descargo en sus historias de Instagram, donde explicó los motivos de su publicación y cuestionó el nivel de agresividad que encontró en internet.

El mensaje de Laura Esquivel que desató la polémica

Horas después de la final, la exprotagonista de Patito Feo escribió: “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una falta de apoyo hacia la Selección argentina, que acababa de perder la posibilidad de conseguir el bicampeonato del mundo.

Las críticas no tardaron en multiplicarse y llevaron a la actriz a salir a aclarar públicamente cuál había sido su intención.

El mensaje de Laura Esquivel a España. Captura Instagram laura_esquivel

El descargo de Laura Esquivel tras las críticas

En una serie de videos publicados en Instagram, Esquivel aseguró que jamás quiso faltarle el respeto a la Argentina y se mostró sorprendida por la reacción que generó su mensaje.

“Nunca le falté el respeto con nada en mis redes. Me llama la atención la cantidad de mensajes súper agresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”.

La actriz explicó que, al finalizar el partido, estaba atravesada por la tristeza que dejó la derrota y por la posibilidad de que hubiera sido el último Mundial de Lionel Messi.

“Cuando terminó el partido no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía sabiendo que seguramente iba a ser el último Mundial de Messi y, dentro de ese pensamiento, lo que sí tenía muy seguro era que tenía que felicitar al país que había ganado.”

Video: Instagram de Laura Esquivel

Además, defendió su decisión de reconocer al campeón: “No tiene nada de malo, nada de negativo. Ojalá pudiéramos hacer eso siempre. Muchos se ve que lo entendieron mal.”

“El nivel de agresión no llega ni a Plutón”

Durante su descargo, Laura Esquivel también se refirió a la cantidad de mensajes ofensivos que recibió en las últimas horas.

“Me han llegado, llovido comentarios de todo tipo. El nivel de agresión no llega ni a Plutón.”

Luego, respondió a quienes cuestionaron su sentimiento por la Argentina: “Quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, pago mis impuestos y represento a mi país no solo en mi propio país sino también afuera y me da mucha honra.”

Video: Instagram Laur Esquivel

La reflexión final de Laura Esquivel sobre la polémica

Antes de cerrar su descargo, la actriz explicó que decidió hablar porque le dolió la repercusión que tuvo un comentario que, según sostuvo, nunca buscó generar enfrentamientos.

“Soy una persona transparente y sentía la necesidad de hablar, más allá de que no fuese necesario, porque me duele profundamente que hoy en día pase esto con un comentario.”

Video: Instagram Laura Esquivel

También contó que los mensajes agresivos no llegaron únicamente desde Argentina, sino que recibió insultos de usuarios de distintos países por su nacionalidad.

Finalmente, eligió ponerle una cuota de humor a la situación y concluyó con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

“¿A quién le importa lo que piense yo de la final del Mundial? A nadie, a nadie, así que basta, cortémosla acá”.