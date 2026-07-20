Laura Esquivel felicitó a España por la consagración en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina y su publicación en Instagram desató una ola de mensajes agresivos, lo que llevó a la actriz a salir al cruce y defender su postura con un fuerte descargo.

El mensaje que generó la controversia fue una historia en la que escribió: “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, acompañada de emojis de la bandera española y corazones rojos. Varios seguidores argentinos la cuestionaron por celebrar al equipo que acababa de vencer al seleccionado nacional.

Ante las críticas, Esquivel fue contundente: “Nunca le falté el respeto con nada en mis redes”. Además, aclaró que los ataques no surgieron solo por el resultado de la final, sino que ya venía recibiendo mensajes agresivos cada vez que compartía algo sobre los partidos.

El mensaje de Laura Esquivel a España. Captura Instagram laura_esquivel

El descargo de Laura Esquivel y su apoyo a la Selección Argentina

La actriz también había publicado mensajes de apoyo a la Argentina durante el torneo. En una de sus publicaciones se mostró con la camiseta albiceleste frente a la Torre Eiffel y escribió: “Argentina, te amo”. Más tarde, compartió una foto de Lionel Messi y le dedicó un agradecimiento: “Gracias, Leo”.

El saludo de Laura Esquivel a Messi. Captura Instagram laura_esquivel

Sorprendida por la magnitud de las reacciones, Esquivel expresó: “Me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”, cuestionando el nivel de violencia en las respuestas.

El descargo de Laura Esquivel tra las críticas. Captura Instagram laura_esquivel

Lejos de renegar del recorrido de la Selección, reafirmó su admiración por el equipo y sus referentes: “Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo”.

La respuesta final de Esquivel a los mensajes ofensivos

En su último mensaje, la actriz apuntó tanto a quienes la atacaron como a los usuarios que lanzaron comentarios contra el país: “Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: ‘que el decorado se calle’. Buenas noches”.