La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones.

Luego del emotivo mensaje de Lionel Messi y del apoyo de Antonela Roccuzzo, Lautaro Martínez rompió el silencio con un posteo que rápidamente se volvió viral por una frase que muchos interpretaron como un reproche por no haber jugado el partido decisivo.

El delantero del Inter de Milán no sumó minutos en la final disputada ante España y, horas después del encuentro, compartió una reflexión en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Lautaro Martínez tras la final del Mundial

En su publicación, el atacante comenzó lamentando el resultado, aunque también destacó el recorrido realizado por el equipo durante el torneo.

“Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio.”

Luego expresó el orgullo que siente por vestir la camiseta argentina: “Siento tanto orgullo de ser argentino.” Sin embargo, hubo una frase que rápidamente captó la atención de los fanáticos y generó un intenso debate en las redes sociales.

Foto: captura de pantalla de IG Lautaro Martínez

La frase que despertó todo tipo de interpretaciones

En medio de su descargo, Lautaro hizo referencia a no haber ingresado durante la final frente a España.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno.”

La expresión fue interpretada por muchos usuarios como un mensaje dirigido a la decisión del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que optó por no darle ingreso durante el encuentro decisivo.

Hasta el momento, el delantero no realizó nuevas declaraciones ni aclaró el sentido de sus palabras.

El agradecimiento a los hinchas argentinos

Más allá de esa frase, Lautaro también aprovechó el posteo para agradecer el acompañamiento de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país.”

El mensaje recibió miles de comentarios de apoyo de fanáticos que lamentaron que el goleador no tuviera la oportunidad de ingresar en la final.

Un Mundial que terminó con sabor amargo

Argentina volvió a disputar una final mundialista por segunda edición consecutiva, pero esta vez no pudo repetir la consagración y cayó ante España.

En ese contexto, el posteo de Lautaro Martínez se sumó a las distintas reacciones de los protagonistas tras el subcampeonato.

Mientras algunos eligieron enfocarse en el orgullo por el camino recorrido, las palabras del delantero dejaron entrever una frustración personal que no pasó inadvertida y que volvió a abrir el debate sobre las decisiones tomadas durante el partido más importante del torneo.