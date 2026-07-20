Finalmente, el Gobierno nacional descartó decretar un feriado por la llegada de la Selección argentina tras el subcampeonato del Mundial 2026. La decisión se tomó luego de que el plantel manifestara su voluntad de no realizar festejos masivos al regresar al país.

De esta manera, el recibimiento se limitará a un acto de honor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la delegación arribará durante la tarde de este lunes, antes de trasladarse al predio de la AFA.

Por qué no habrá feriado por la llegada de la Selección argentina

Según confirmaron fuentes oficiales, la posibilidad de declarar un feriado nacional quedó descartada porque los propios futbolistas decidieron no organizar una celebración pública tras quedarse con el subcampeonato del mundo.

En los últimos días, el presidente Javier Milei había asegurado que el Gobierno pondría a disposición distintas alternativas para un eventual festejo e, incluso, había adelantado que el día elegido por los jugadores sería declarado feriado nacional.

Sin embargo, la postura del plantel modificó los planes oficiales.

El avión de Aerolíneas Argentinas que transportará a la selección argentina de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentra estacionado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, Argentina, el viernes 22 de mayo de 2026. (Foto AP/Gustavo Garello) Por: AP Photo/Gustavo Garello

Cómo será el recibimiento de la Selección en Ezeiza

En lugar de una caravana o un acto en la Casa Rosada, el equipo será recibido en la pista del Aeropuerto de Ezeiza por autoridades aeroportuarias y una guardia de honor integrada por fuerzas federales.

Desde el Gobierno remarcaron que ningún funcionario participará del recibimiento, con el objetivo de evitar cualquier tipo de identificación política del homenaje.

Una vez finalizado el acto protocolar, los jugadores se trasladarán al predio de la AFA en Ezeiza, tal como fue solicitado por el cuerpo técnico y el plantel.

El deseo del plantel tras el Mundial 2026

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización del operativo, la decisión de los futbolistas fue mantener un perfil bajo luego de la derrota en la final del Mundial y evitar cualquier celebración pública.

“El deseo de los jugadores no es hacer nada”, señalaron desde el entorno de la organización, descartando las distintas alternativas que se habían analizado durante el fin de semana.

Como consecuencia, también quedaron sin efecto las conversaciones que el Gobierno nacional mantenía con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual recorrido o un acto en la Casa Rosada.

Lionel Messi no llegará con la delegación

Otro de los datos que marcará la llegada del seleccionado es la ausencia de Lionel Messi, quien no viajará junto al resto del plantel.

El capitán argentino permanecerá en Miami, al igual que Rodrigo De Paul, para reincorporarse a sus compromisos con el Inter Miami en la MLS. Además, otros futbolistas emprendieron viaje directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para sumarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

Así, la Selección argentina regresará al país sin caravana, sin festejos multitudinarios y sin feriado nacional, en una vuelta marcada por el reconocimiento institucional, pero también por la decisión del plantel de cerrar el capítulo del Mundial con un perfil mucho más reservado.