La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. En las últimas horas, la FIFA confirmó la apertura de una investigación disciplinaria para analizar los incidentes registrados una vez finalizado el partido y determinar si corresponde aplicar sanciones a futbolistas o miembros del cuerpo técnico.

Según informó Sky Sports News, el organismo revisará los informes arbitrales y todas las imágenes disponibles del encuentro antes de emitir una resolución.

Qué incidentes investiga la FIFA

Uno de los principales episodios bajo análisis es la expulsión de Leandro Paredes, quien recibió la tarjeta roja después del pitazo final por su participación en el altercado que se produjo durante los festejos de España.

Además, la FIFA evaluará la actuación de Nahuel Molina, señalado por un presunto golpe sobre Rodri en medio de la celebración del equipo español.

Otro de los hechos incluidos en el expediente involucra a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, quien habría protagonizado una agresión contra Dani Olmo durante los incidentes posteriores al partido.

El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes (5) y Thiago Almada tras la final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) Por: AP Photo/Yuki Iwamura

La ceremonia de premiación también quedó bajo la lupa

La investigación no se limita a los enfrentamientos ocurridos en el campo de juego.

La Comisión Disciplinaria también analizará el comportamiento de varios futbolistas argentinos durante la entrega de medallas y la premiación del campeón, luego de que las cámaras mostraran a algunos integrantes del plantel dándole la espalda a España mientras levantaba la Copa del Mundo.

Las imágenes generaron una fuerte repercusión internacional y despertaron críticas desde distintos sectores del fútbol español.

Rodri de España levanta el trofeo en las celebración de su selección tras vencer a Argentina en la final de la Copa Mundial el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) Por: AP Photo/Ashley Landis

También investigan la bandera de Malvinas

En paralelo, la FIFA recibió un pedido formal del Gobierno británico para investigar la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que exhibieron los jugadores argentinos tras eliminar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

El reclamo fue impulsado por el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, quien sostuvo que “la política debe estar separada del fútbol” y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

Desde Downing Street también respaldaron esa postura, mientras que medios británicos señalaron que el episodio podría formar parte de la evaluación disciplinaria que lleva adelante el máximo organismo del fútbol mundial.

Cuándo se conocerá la decisión de la FIFA

Por el momento, la FIFA no informó qué tipo de sanciones podrían aplicarse ni cuándo se conocerá el fallo definitivo.

La Comisión Disciplinaria deberá analizar toda la documentación, los informes arbitrales y el material audiovisual antes de emitir una resolución, un proceso que podría extenderse durante las próximas semanas.