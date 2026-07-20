La mediática e influencer celebró su cumpleaños con una mega fiesta temática, repleta de globos, flores y momentos especiales junto a sus seres queridos. Sin embargo, lo que verdaderamente captó la atención de sus millones de seguidores fue una romántica postal junto a su novio, que despertó rumores y sembró la duda sobre un posible embarazo de Tamara Báez.

En medio de los festejos, la pareja se mostró sumamente unida y cariñosa, abriendo el debate en las redes sociales.

Durante la celebración, la ex de L-Gante compartió varias imágenes en su cuenta oficial para mostrar los detalles de la decoración rosa y los costosos obsequios que recibió.

La habitación se llenó de globos y un cartel gigante de "Feliz Cumpleaños" para la celebración de Tamara.

El rumor comenzó a correr con fuerza debido a una foto en particular donde Thiago Martínez le sostiene la panza con ternura mientras se dan un beso, un gesto clásico que suele utilizarse en el mundo de la farándula para anunciar la llegada de un nuevo integrante.

¿TAMARA BÁEZ EMBARAZADA DE THIAGO MARTÍNEZ?

“Feliz y agradecida por tener la familia que tengo. Pasé un hermoso cumpleaños”, escribió la influencer en su posteo, sumando todavía más misterio a la situación al agradecer por el gran presente amoroso y familiar que atraviesa en la actualidad.

Tamara Báez y Thiago Martínez compartieron un beso en medio del festejo, en una imagen donde él aparece con las manos sobre la panza de ella. Crédito Instagram.

¿Gesto cariñoso de pareja o señal de que viene un bebé en camino? Por ahora, ni Tamara ni Thiago confirmaron nada, y todo queda en el terreno de la interpretación de sus seguidores.

El ramo de rosas rojas con el símbolo de cáncer, el signo zodiacal de Tamara, fue uno de los regalos más comentados del día.

Lo cierto es que el gran festejo incluyó desde un imponente ramo de rosas rojas con el signo de Cáncer hasta tortas personalizadas con sus iniciales, coronando una noche perfecta que dejó a todos sus fanáticos esperando la gran noticia.