Tamara Báez volvió a mostrarse enamorada junto a Thiago Martínez después de haber atravesado una crisis de pareja que derivó en una reconciliación.

La influencer y ex de L-Gante compartió en Instagram varias fotos de una escapada romántica con su novio a las Cataratas del Iguazú, aunque la publicación terminó generando una inesperada polémica.

Las imágenes, en las que se los ve muy cariñosos y disfrutando de su presente sentimental, cosecharon miles de “Me Gusta” y decenas de comentarios en pocas horas. Sin embargo, algunos mensajes apuntaron a una posible búsqueda de un nuevo integrante para la familia.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de una seguidora que escribió: “Esta luna de miel trae compañerito para Jami”, en referencia a Jamaica, la hija que Tamara tuvo con L-Gante.

Foto: @tamibaez333

La publicación rápidamente se llenó de respuestas y especulaciones sobre un posible embarazo, algo sobre lo que la influencer no se manifestó públicamente.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE TAMARA BÁEZ TRAS LA RECONCILIACIÓN CON SU NOVIO Y LOS RUMORES DE EMBARAZO

En medio del revuelo, Tamara tomó una drástica decisión que llamó la atención de sus seguidores: cerró la posibilidad de dejar comentarios en el posteo, una medida que muchos vincularon con la creciente cantidad de mensajes relacionados con la maternidad y su relación con Thiago.

Por el momento, la influencer no hizo declaraciones sobre los rumores y continúa compartiendo en redes sociales imágenes de esta nueva etapa junto a su pareja, con quien decidió darse una nueva oportunidad después de la separación que habían atravesado meses atrás.

LAS FRASES DE TAMARA BÁEZ QUE ALIMENTARON LOS RUMORES

Después de compartir las fotos de su escapada romántica con Thiago Martínez, Tamara Báez abrió la clásica caja de preguntas en Instagram y respondió algunas consultas de sus seguidores sobre su relación.

Una de ellas apuntó directamente a la reciente reconciliación: “¿Por qué volviste con tu novio? ¿Qué había pasado?”. Lejos de esquivar el tema, la influencer contestó con humor y escribió: “Muy celosito mi bb, ya volvió 2.0”, junto a una foto de su pareja.

Foto: @tamibaez333

Pero la respuesta que más llamó la atención llegó poco después. Cuando una usuaria le escribió “Qué linda que estás mi amor”, Tamara retrucó con una frase que no pasó inadvertida: “Haceme un bb vos”.

Foto: @tamibaez333

El comentario se sumó a las especulaciones que ya habían surgido en su último posteo junto a Thiago, donde varios seguidores hicieron referencia a la posibilidad de que Jamaica, la hija que tuvo con L-Gante, tenga un hermanito. Aunque la influencer no confirmó ningún embarazo, sus palabras no hicieron más que potenciar los rumores en las redes sociales.