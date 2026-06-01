Después de años de distanciamiento, Zaira Nara y Paula Chaves dieron un importante paso hacia la reconciliación.

Zaira confirmó en La Peña de Morfi que volvió a verse con su colega y que incluso compartieron una extensa charla en la intimidad, lejos de las cámaras y del ruido mediático.

Las declaraciones llegaron días después de que ambas aparecieran juntas en una campaña publicitaria. Las imágenes, donde se las vio sonrientes y abrazadas, rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios.

Zaira Nara reveló que Paula Chaves fue a su casa (captura de Telefe)

Incluso desde la cuenta de LAM en X deslizaron una picante teoría sobre el reencuentro: “Por la guita se juntan”, escribieron, poniendo en duda que la reconciliación estuviera basada en el cariño.

El abrazo entre Zaira y Paula que marcó el comienzo de la reconciliación

Al recordar el primer encuentro, la hermana de Wanda Nara se mostró visiblemente emocionada en el programa de Telefe.

“Nos reencontramos antes del Martín Fierro de la Moda. Yo entré al atelier y estaba Pau parada en medio del salón sola. La vi ahí y nos dimos un abrazo. Lo digo y me da piel de gallina. Fue re fuerte”, relató Zaira.

Luego explicó que ese momento abrió la puerta a una conversación que ambas tenían pendiente desde hacía mucho tiempo.

“De repente, nos quedamos una hora hablando. Ahí quedamos en que nos íbamos a ver. Teníamos que charlar... Las dos teníamos muchas cosas para decir”, aseguró Nara.

Aunque evitó profundizar en los motivos que provocaron el quiebre de la amistad, Zaira remarcó la importancia de ese diálogo. “Solo nosotras sabemos lo que nos pasó. Era necesaria la charla”, afirmó.

Zaira Nara reveló que Paula Chaves fue a su casa (captura de Telefe)

La visita de Paula Chaves a la casa de Zaira

Durante la entrevista, Diego Leuco quiso saber si finalmente habían concretado el encuentro que habían prometido tras aquel abrazo.

"¿Hubo ese cafecito en el medio?", le preguntó el conductor de La Peña de Morfi.

La respuesta de Zaira sorprendió a todos: “Vino a casa hace dos días. Estuvimos charlando tranquilas”.

Entonces, Leuco fue por más: "¿Podemos decir que está superado?“.

Lejos de dar una definición absoluta, la modelo eligió la cautela, aunque dejó una reflexión cargada de esperanza.

“No sé qué va a pasar, pero era muy necesario que pase esto: tener esta charla. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar. El tiempo a veces cura todo”, concluyó.