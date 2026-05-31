La causa judicial por la muerte de Sergio Denis llegó a su final de la manera más inesperada y dolorosa para su familia. A más de seis años del accidente que sufrió el cantante durante un show en Tucumán, el expediente quedó cerrado y ya no hay posibilidad de apelar.

El trágico episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, en Tucumán. Mientras interpretaba “Te llamo para despedirme”, Denis caminó por una pasarela del escenario y cayó al foso de orquesta, que tenía varios metros de profundidad y no contaba con protección. El accidente quedó registrado por el público y generó conmoción en todo el país.

Sergio Denis

Las lesiones fueron gravísimas: traumatismo de cráneo, fracturas múltiples y heridas en el tórax. El artista fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla y luego derivado a Buenos Aires, pero nunca logró recuperarse. Murió el 15 de mayo de 2020, más de un año después del accidente.

El periodista Pablo Layus reveló en Infama detalles que sorprendieron e indignaron al entorno de Sergio Denis. Según explicó, la causa se cerró definitivamente por una serie de inconsistencias y demoras en los plazos procesales.

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Layus contó que la familia tenía pensado traer la causa de Tucumán a un juzgado nacional ya que había una instancia que le daba esa posibilidad. “Para que esto pasaara, la Corte Suprema de Tucumán debía tomar una decisión sobre una apelación que ellos hacían porque la Justicia de esa provincia, en primera instancia, dijo que lo de Sergio Denis fue un accidente”, recordó el periodista.

“La justicia de Tucumán, el 11 de diciembre del año pasado, ya había, ya había expedido, había denegado esta posibilidad de continuar la causa, (...) había cerrado todo”, agregó Layus. “Al día siguiente le notificaron a los abogados en Tucumán, que representan a la familia. Ellos nunca dijeron nada, y tenés un plazo de cinco días para poder tener una instancia legal si querés traer la causa”, agregó el panelista.

Sergio Denis y su hija Bárbara Hoffmann

“Se enteraron por nosotros que la causa está totalmente cerrada. Ahora dicen que van a analizar esta semana la posibilidad de ir a una instancia internacional, pero tienen que ver todavía todos los elementos (con los que cuentan). Pero nadie les avisó lo que la justicia de Tucumán había resuelto, así que hoy la causa de Sergio Denis es “no pasó nada, se cayó, es un accidente”.

El cierre del expediente, sin posibilidad de apelar, dejó a los allegados de Sergio Denis con una sensación de impotencia y bronca. La noticia sorprendió y generó indignación, ya que la familia no fue notificada a tiempo y perdió la chance de reclamar justicia en instancias superiores.

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