Siete años después de la caída que cambió para siempre la historia de Sergio Denis, su nombre sigue despertando emoción entre sus fanáticos y una profunda herida en su familia. Aquella noche del 11 de marzo de 2019, lo que debía ser un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán terminó en tragedia cuando el cantante cayó al foso de orquesta mientras se presentaba en vivo.

El artista permaneció en coma durante más de un año y finalmente falleció el 15 de mayo de 2020, dejando una marca imborrable en la música argentina. A siete años de aquel episodio, su hija Bárbara Denis volvió a recordar a su padre y renovó el pedido de justicia por una causa que, según denunció, continúa sin resolverse.

“Es una fecha en la que los recuerdos son tristes porque papá salió a trabajar aquel 11 de marzo como lo hacía todos los días y nunca más tuvimos contacto con él”, expresó con dolor. Para la familia, aquel día marcó el verdadero final. “Para nosotros, papá se fue el 11 de marzo porque desde ese día quedó en coma y nunca más se recuperó”, afirmó.

A siete años del accidente de Sergio Denis, su hija Bárbara volvió a pedir justicia. Crédito: Instagram

EL RECLAMO DE JUSTICIA DE LA FAMILIA DE SERGIO DENIS

En su testimonio, Bárbara apuntó contra las responsabilidades que, según sostiene la familia, nunca fueron esclarecidas. “Es imposible no pensar en lo mal que se hicieron las cosas para que un artista suba a un escenario a brindar un show y termine en estado vegetativo”, lamentó.

La hija del cantante también se refirió al estado actual de la causa judicial. Según explicó, el expediente sigue en la Corte Suprema de Tucumán y permanece frenado desde hace años.

“La causa sigue en la Corte Suprema de Tucumán y está totalmente paralizada. Hace años venimos contando lo mismo”, señaló. Además, aseguró que el proceso no logró avanzar contra Raúl Armisen, quien era director del teatro Mercedes Sosa al momento del accidente.

“Lamentablemente no hay muchos recursos, tenemos que esperar a que la Corte resuelva el fallo”, agregó, visiblemente frustrada por la falta de avances.

EL RECUERDO DE LA ÚLTIMA VEZ QUE VIERON A SERGIO DENIS

En paralelo a sus declaraciones, Bárbara también recordó a su padre en redes sociales con un emotivo mensaje. Allí relató cómo fue la última vez que lo vio antes del viaje a Tucumán.

“Papá salió a trabajar como lo hacía siempre. Pasó a saludar a mamá y emprendió su vuelo para hacer lo que más amaba: cantar. No sabíamos que iba a ser su último viaje”, escribió. El posteo estuvo acompañado por hashtags como #JusticiaPorSergioDenis y #JusticiaTucumán, una forma de mantener vivo el reclamo que la familia sostiene desde el accidente.

Bárbara publicó las últimas fotos del cantante en Tucumán.

LA TRAGEDIA QUE MARCÓ EL FINAL DE UNA LEYENDA DE LA MÚSICA

El 11 de marzo de 2019, Héctor Omar Hoffmann, nombre real de Sergio Denis, se encontraba en pleno recital cuando cruzó una pasarela del escenario y cayó de espaldas a un foso sin protección. El impacto le provocó graves lesiones que derivaron en un estado crítico del que nunca pudo recuperarse.

El episodio quedó registrado por algunos celulares del público, que pasó de la emoción del recital a la desesperación en cuestión de segundos.