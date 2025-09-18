Casi tres años después de la muerte de Sergio Denis, su hija Bárbara Hoffmann abrió su corazón y compartió una profunda reflexión en Instagram sobre el accidente que sufrió Catherine Fulop mientras estaba en el escenario de ErreWay.

Bárbara Hoffmann recordó la tragedia que marcó a su familia y expresó su deseo de justicia.

“Todavía siento que mi herida está abierta, que hay cosas que no se cierran con el tiempo. Es difícil ver que algo similar pueda pasarle a otra persona”, expresó, haciendo referencia al accidente de Fulop y la manera en que los escenarios pueden ser riesgosos.

Además, la hija del cantante aseguró: “No busco culpables, pero sí justicia. Que se tomen todas las precauciones para que nadie más pase por algo así”.

LA CAIDA DE CATHERINE FULOP EN EL SHOW DE ERREWAY

El 16 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una terrible caída del escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.

La actriz había sido invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena. Al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.

“¡Guarda!”, le gritó Camila a Cathy, anticipándose al golpazo que paralizó a todo el Movistar.

En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

