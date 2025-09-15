El 14 de septiembre, Cazzu protagonizó un emotivo momento durante su segunda presentación en el Movistar Arena, en el marco de Latinaje.
Antes de interpretar Inti, la canción que compuso para su hija, fruto de su relación con el artista mexicano Christian Nodal, de quien está separada, la cantante no pudo contener las lágrimas.
La emoción se intensificó cuando el público le cantó el feliz cumpleaños a la niña, que ese día cumplía dos años.
Conmovida, la Jefa del Trap entonó la balada dedicada a su pequeña y regaló a sus fans una actuación cargada de sensibilidad, reflejando lo que significa para ella la maternidad en esta nueva etapa de su vida.
“Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor”, expresó Cazzu, visiblemente emocionada.
Con la voz quebrada y obligada a hacer una pausa en su interpretación por el llanto, la artista fue ovacionada por el público. En medio del tema alcanzó a responder con un valioso “gracias”, antes de respirar profundo y continuar con la canción que le escribió a su hija.
Al finalizar el conmovedor momento, la cantante bromeó con su conocida “falsa rudeza”: “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”.
Este 15 de septiembre, Cazzu cierra la seguidilla de tres shows en el Movistar Arena de Buenos Aires con un espectáculo profundo, íntimo, nostálgico y también alegre.
Sobre el escenario, el despliegue escenográfico, acompañado de actores y bailarines, le dio un aire visual cinematográfico al recital, potenciado por enormes pantallas.
Sin perder de vista lo principal, la increíble voz de la artista en vivo, con una banda que sonó a la altura del imponente show.
QUÉ DICE LA LETRA DE INTI, LA CANCIÓN DE CAZZU PARA SU HIJA
Inti, Inti
No llores más
Inti, Inti
No llores más
Yo
Que nunca te soñé
Yo
Sinceramente no me vi como
Lo que hoy en día soy, yo
Soy, tu mami para siempre
Yo
Nunca había visto un ángel, no
Un ángel nunca me miró
Hasta que me miraste tú
Hasta que me miraste
Ojitos bonitos ámame
Cuando aprendas, porfa abrázame
Despertaste los miedos más oscuros que sentí
Le temo tanto a perderte que siento que te perdí
Pido a un Dios que no entiendo que no te haga sufrir
Que nunca me ponga a prueba voy a matar o morir
No sé si te elegí
O si tú me elegiste
Si la vida te di
O si tú me la diste
El mundo entero
Con tu mirada detuviste
Ojitos bonitos ámame
Cuando aprendas, porfa abrázame
Ojitos bonitos ámame
Cuando aprendas, porfa abrázame
Inti, te quiero.
