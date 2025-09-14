Tras su impecable show del viernes, Cazzu volvió este sábado al Movistar Arena para la segunda de sus cuatro funciones de Latinaje, un espectáculo que trasciende el formato de recital tradicional para transformarse en un relato en cuatro actos.

Cada momento estuvo pensado con detalle, combinando lo íntimo y lo colectivo, lo ancestral y lo urbano, en una experiencia donde la música se fusionó con lo visual y lo teatral. Desde la primera canción, la artista mostró una faceta honesta y sin concesiones, entregando un show intenso y cargado de emoción.

El viaje escénico se dividió en capítulos que marcaron distintas etapas: desde una apertura cruda y confesional, pasando por reversiones de sus hits clásicos, hasta un tercer acto donde reivindicó sus raíces jujeñas con una poderosa impronta cultural. Allí

El cierre llegó como una explosión de energía y liberación, con un despliegue visual y coreográfico que acompañó a sus temas más urbanos y viscerales. Cazzu consolidó así una nueva etapa artística, más madura y arriesgada, donde su autenticidad se convierte en la clave de su propuesta.

LAS FOTOS DEL SEGUNDO RECTAL DE CAZZU EN EL ARENA

