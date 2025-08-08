Desde este lunes 11 de agosto a las 21.45 hs., La Voz Argentina inicia la esperada etapa de Los Knockouts, el momento en que la competencia se intensifica y el talento brilla más que nunca.

Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, el talent show de Telefe promete emoción, música y decisiones difíciles.

En esta fase, dos participantes del mismo team interpretarán un tema cada uno, y su coach decidirá quién continúa en el certamen. Además, cada coach tendrá la posibilidad de robar hasta dos participantes de otros equipos, sumando estrategia a la competencia.

La Voz Argentina 2025: así serán los Knockouts

Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches tendrán un rol protagónico en el escenario principal, ayudando a tomar decisiones clave: Cazzu acompañará a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur estará junto a Miranda!, Zoe Gotusso se unirá a Lali y El Chaqueño Palavecino trabajará con Soledad.

Dónde ver en VIVO y On Line La Voz Argentina 2025

La quinta temporada, un formato de ITV Studios, se puede ver en simultáneo por Telefe y HBO Max, donde también quedan disponibles todos los programas.

Además, de domingo a viernes, Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo conducen en vivo el React de La Voz a través de YouTube (Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina).

Y continúa El Regreso, con Sofi Martínez y Karina como quinta coach, dando segundas oportunidades los lunes y miércoles a las 23.15 hs. por Luzu TV y Streams Telefe.