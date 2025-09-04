Septiembre llega con una nutrida agenda musical a la Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde se presentarán estrellas locales como Lali, Erreway, Cazzu, Los Auténticos Decadentes, Benjamín Amadeo, el Chaqueño Palavecino, Dillom, y el Puma Rodríguez y los Palmeras.
Entre las grandes figuras internacionales, se destacan Katy Perry, Lionel Richie, Il Divo, Beto Cuevas, Dyango, Iggy Pop y Jesse & Joy, entre otros.
AGENDA MUSICAL DE SEPTIEMBRE
ERREWAY - MOVISTAR ARENA - 3, 4, 16, 17, 23, 24 y 29 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
La banda argentina se reencuentra con su público en lo denominado “Juntos otra vez”. Las primeras seis fechas están agotadas.
SANTIAGO MOTORIZADO - GRAN REX - 4 DE SEPTIEMBRE - 20:30 HS
Se presentará para darle vuelo a su primer álbum solista, una obra con cine, amistar, humor, misterio y amor.
DYANGO - GRAN REX - VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS
El mítico cantante español vuelve con su gira “Su amigo Dyango”; recorrerá también otros países de América Latina.
LALI - VÉLEZ - 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
Continúa con su gira tras presentarse en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Montevideo y con próximos shows en Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén, para luego viajar a Barcelona, Sevilla y Madrid.
CHAQUEÑO PALAVECINO - GRAN REX - 6 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS
La leyenda del folklore argentino presentará “El canto del zorzal del Chaco Salteño”, con un recorrido por su carrera.
LAS PASTILLAS DEL ABUELO - MOVISTAR ARENA - 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
La banda de rock nacional vuelve tras su gira europea por Copenhague, Berlín, Londres, Madrid y Barcelona.
IL DIVO - GRAN REX - 7 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS
Los británicos vuelven al país para presentar “Il Divo by Candlelight”, una propuesta íntima.
KATY PERRY - MOVISTAR ARENA - 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
La súper estrella pop presentará “The Lifetimes Tour”, con sus clásicos y su nuevo disco.
LIONEL RICHIE - MOVISTAR ARENA - 11 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
La leyenda vuelve con “Say hello to the hits!”, con un recorrido por sus grandes éxitos.
DILLOM - VÉLEZ - 11 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
Tras agotar dos Luna Park, dos Movistar Arena y girar por Europa y Latinoamérica, Dillom cerrará con un show en el Amalfitani.
IGGY POP - MOVISTAR ARENA - 12 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
El ícono punk vuelve al país con sus principales clásicos.
BETO CUEVAS - TEATRO ÓPERA - 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE - 20.30
El chileno presentará “Beto Cuevas Acústico” con invitados especiales.
CAZZU - MOVISTAR ARENA - 13. 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE / 1 DE NOVIEMBRE - 21 HS
La argentina inaugura una nueva etapa en su carrera con “Latinaje”, donde fusiona una propuesta conceptual renovada y elementos autóctonos.
PEDRO CAPÓ - GRAN REX - 13 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS
Vuelve al país con “La Carretera Tour”, donde presenta su álbum más reciente.
EL PUMA RODRÍGUEZ Y LOS PALMERAS - MOVISTAR ARENA - 21 DE SEPTIEMBRE - 20 HS
El ícono y la leyenda de la cumbia santafesina se unen para presentar “Una noche de oro”.
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES - MOVISTAR ARENA - 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE - 21 HS
a banda celebra 30 años de “Mi vida loca”.
BENJAMÍN AMADEO - GRAN REX - 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE - 20.30 HS
El artista vuelve a este legendario escenario para despedir “Salvando las distancias”.