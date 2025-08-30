El reencuentro de Erreway con su público desató una ola de nostalgia en Buenos Aires. La noche del regreso de Erreway en el Mosvistar Arena junto a Lali Espósito como invitada especial quedará marcada en la memoria de miles de fanáticos.

A 23 años del primer capítulo de Rebelde Way, la banda formada en la actualidad por Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo volvió a pisar fuerte en CABA con el inicio del Juntos Otra VezTour 2025.

Erreway en el Mosvistar Arena (Foto: Movilpress).

El estadio explotó de emoción: más de 15 mil personas corearon cada tema y revivieron la magia de una generación que creció con la música y las historias de la recordada telenovela juvenil creada por Cris Morena.

LALI ESPÓSITO SORPRENDIÓ A TODOS EN EL PRIMER SHOW DE ERREWAY EN EL MOVISTAR ARENA

El show tuvo un momento inolvidable cuando Lali Espósito apareció de sorpresa en el escenario. La artista, que dio sus primeros pasos en la actuación y la música en el universo de Cris Morena, se sumó a Erreway para cantar Cosas Buenas, uno de los hits más emblemáticos de la serie.

Lali Espósito con Erreway en el Movistar Arena (Foto: captura video de prensa).

La ovación fue inmediata: el estadio tembló con los gritos y aplausos de los fans, que no podían creer el reencuentro. Para Lali, fue un regreso simbólico a sus raíces, y para el público, un guiño directo a la historia de la televisión y la música argentina.

EL EMOTIVO SALUDO DE LUISANA LOPILATO DESDE LA DISTANCIA

Aunque la ausencia de Luisana Lopilato generó cierta desilusión entre los seguidores, la actriz encontró la manera de estar presente. Su aparición virtual fue uno de los momentos más conmovedores de la noche, y logró arrancar lágrimas y sonrisas entre los presentes.

El gesto de Luisana demostró que, aunque la banda hoy está integrada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, el espíritu de Erreway sigue intacto y más vivo que nunca.

