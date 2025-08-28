Luisana Lopilato enterneció a sus seguidores al compartir una imagen muy especial junto a su hijo mayor, Noah, quien acaba de cumplir años.

La actriz publicó la postal en sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado al niño que tuvo con el cantante canadiense Michael Bublé: “Beautiful boy, te deseo un año tan increíble como vos”, escribió junto a un corazón rojo y emojis de ternura.

Así está hoy Noah, el hijo mayor de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Crédito: Instagram

En la foto, se puede ver a Noah abrazando con fuerza a su mamá, luciendo un look relajado y un corte de pelo platinado que sorprendió a muchos.

La instantánea muestra el gran vínculo entre madre e hijo y deja ver cómo ha crecido el pequeño, que hoy ya es un preadolescente.

QUÉ ENFERMEDAD TUVO NOAH BUBLÉ CUANDO ERA PEQUEÑO

Michael Bublé y Luisana Lopilato enfrentaron una de las experiencias más difíciles de su vida cuando su hijo Noah fue diagnosticado con un raro cáncer de hígado a los tres años en 2016.

Después de meses de angustiosos tratamientos, Noah logró superar la enfermedad, lo que transformó completamente la vida de Bublé.

En el podcast Diary of a CEO, el cantante compartió cómo esta situación le hizo reevaluar sus prioridades, reconociendo que el cáncer de su hijo le “revolucionó” la vida y le quitó la “venda de los ojos”.

Admitió que antes estaba enfocado en su carrera y ambición, pero la experiencia le enseñó a valorar lo que realmente importa.

Bublé y Lopilato dejaron de trabajar para cuidar de Noah y se mudaron a Vancouver. Aunque Noah está en remisión desde 2017 y no presenta síntomas, Bublé sigue consciente de que la enfermedad podría regresar.

Aparte de Noah, la pareja tiene tres hijos: Elias, Vida, y Cielo Yoli Rose. La experiencia, aunque dolorosa, le dejó valiosos aprendizajes sobre la vida y la familia.