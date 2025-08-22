Cielo Bublé cumplió tres años y Luisana Lopilato lo festejó de varias maneras. Primero, de la forma tradicional, pero luego con un emotivo reel.
La actriz subió un video donde compiló momentos clave en la vida de su hija menor. Desde una imagen con una pancita recién creciendo, hasta la instancia más prominente de su embarazo.
Luego, claro, se ve el nacimiento de la niña y diferentes instantes de ternura entre ambas, sea en la cotidianidad del hogar, como turisteando.
EL EMOTIVO MENSAJE DE LUISANA LOPILATO
La actriz compartió el video y escribió: “Hoy nuestra Cielito cumple 3 años. No puedo explicarte cómo deseo que el tiempo se detenga… ¡nuestra bebé ya tiene 3! Como ella misma dice: “mamá, yo soy big bebé”… ¡sí, mi big bebé!”.
Enseguida agregó: “Gracias Dios por regalarnos a Cielo, por su risa, su mirada, su humor… llegaste a nuestras vidas tan rápido, y menos mal, porque esta familia te necesitaba para estar completa”.
Finalmente, Luisana cerró: “Gracias por tus besos, tus abrazos y tus ‘te amo’. Te amamos con todo nuestro corazón, bebé”.