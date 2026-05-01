Este jueves, una legión de famosos asistió al estreno de Hasta que la verdad los separe, la comedia de enredos de Samir Bitar protagonizada por Luly Drozdek y Pablo Yotich, y gran elenco que llegó a todos los cines del país con un elenco de lujo.
Elio y Maia (Yotich y Drozdek) son amigos de toda la vida y socios de una radio en quiebra. Buscando salvarse económicamente, fingen un matrimonio ante unos tíos millonarios (Angie y Riky) que valoran las tradiciones, durante un fin de semana en una mansión.
Los protagonistas, y la productora Nara Ferragut recibieron, entre otros, a Carmen Barbieri, Pablo Rago, Paul Kirzner y Judith Kovalovsky, Marcelo Polino, Andrea Rincón, Manu Viale, Edith Hermida, Alejandro Fiore, Myriam Lanzoni, Alejandro Paker y mucho más.
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