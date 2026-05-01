Este jueves, una legión de famosos asistió al estreno de Hasta que la verdad los separe, la comedia de enredos de Samir Bitar protagonizada por Luly Drozdek y Pablo Yotich, y gran elenco que llegó a todos los cines del país con un elenco de lujo.

Elio y Maia (Yotich y Drozdek) son amigos de toda la vida y socios de una radio en quiebra. Buscando salvarse económicamente, fingen un matrimonio ante unos tíos millonarios (Angie y Riky) que valoran las tradiciones, durante un fin de semana en una mansión.

Los protagonistas, y la productora Nara Ferragut recibieron, entre otros, a Carmen Barbieri, Pablo Rago, Paul Kirzner y Judith Kovalovsky, Marcelo Polino, Andrea Rincón, Manu Viale, Edith Hermida, Alejandro Fiore, Myriam Lanzoni, Alejandro Paker y mucho más.

Leé más:

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE

Luly Drozdek y Pablo Rago (Foto: Movilpress)

Luly Drozdek y Pablo Yotich (Foto: Movilpress)

Luly Drozdek (Foto: Movilpress)

Nara Ferragut (Foto: Movilpress)

Los famosos en el estreno de Hasta que la verdad los separe (Foto: Movilpress)

Edith Hermida (Foto: Movilpress)

Fede Hoppe (Foto: Movilpress)

Jimena La Torre (Foto: Movilpress)

Paul Kirzner y Judith Kovalovsky (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri y Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Ale Paker (Foto: Movilpress)

Miriam Lanzoni (Foto: Movilpress)

Andrea Rincón (Foto: Movilpress)

Manu Viale (Foto: Movilpress)

Betina Capetillo (Foto: Movilpress)

Juan Sorini (Foto: Movilpress)

Alejandro Fiore (Foto: Movilpress)

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.