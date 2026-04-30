La noche del jueves 29 de abril se estrenó la obra Casual en el Multiteatro. Hasta allí se acercaron reconocidas figuras del mundo del espectáculo como Paula Varela, Manu Viale y Patricia Palmer, que no dudaron en posar para las cámaras y acompañar este esperado debut teatral.
Entre los presentes se destacó la presencia de Natalie Pérez, así como también la de Victorio D’Alessandro y Marixa Balli, sumándose a la lista de celebridades que apoyaron la propuesta. Otras de las figuras que asistieron fueron Peto Menahem y Sabrina Carballo y posaron para Ciudad.
Junto a ellos se lucieron personalidades como Mirta Wons, Maju Lozano y Laura Cymer. La lista de invitados continuó con Miriam Lanzoni, Virginia Demo, Sebastián Wainraich y Nazareno Casero, quienes también dijeron presente en una noche donde el teatro fue protagonista.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE CASUAL
Fotos: Movilpress
DE QUÉ TRATA CASUAL, LA GRAN APUESTA DEL MULTITEATRO
La comedia Casual, ganadora del Concurso Contar 2025, se estrenó el 15 de abril en Multiteatro de Buenos Aires.
El elenco incluye a Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, bajo la dirección de Pablo Fábregas. La obra, escrita por Federico Viescas, fue seleccionada entre numerosos proyectos por un jurado de productores, generando gran expectativa.
La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón, Bruno Pedemonti, Coqui Faroni, Juan Iacoponi, Pablo Kompel, Ariel Stolier, Andy Ovsejevich, Tomás Rottemberg y Diego Scott.
Sinopsis
Leticia cae en coma tras un accidente, y sus amigos, un abogado, una médica, una hippie y un agente inmobiliario, revisan su celular para entender qué sucedió.
Descubren una aplicación de encuentros casuales que revela una vida secreta de Leticia.
La situación se complica cuando comienzan a llegar citas, obligándolos a confrontar sus prejuicios y cuestionar cuánto conocen realmente a sus seres queridos.