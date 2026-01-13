La Calle Corrientes se prepara para recibir una de las apuestas más esperadas del teatro argentino: Casual, la comedia que ganó el Concurso Contar y que promete hacer reír a carcajadas al público en 2026.

La obra, escrita por Federico Viescas y dirigida por Pablo Fábregas, es el resultado de un proyecto que impulsa historias de autores nacionales y las lleva al circuito comercial.

Así, Casual se suma a la lista de producciones que apuestan por el talento local y la renovación de la cartelera porteña.

El elenco es de primera línea: Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich serán los encargados de dar vida a una historia tan desopilante como actual.

Foto: prensa Casual

De qué trata Casual: secretos, enredos y una sala de espera fuera de control

La trama arranca con un golpe inesperado: Leticia está en coma. Sus amigos, shockeados por la noticia, se ven envueltos en una investigación insólita. La única pista que tienen es una aplicación de citas casuales, y pronto empiezan a preguntarse si Leticia era realmente quien decía ser.

En medio de la incertidumbre, la sala de espera se transforma en un verdadero caos: morbo, falsa moral, amistades puestas a prueba, deseos ocultos, alianzas inesperadas y acusaciones cruzadas. La pregunta que sobrevuela toda la obra es directa y filosa: ¿hasta dónde podemos meternos en la vida privada de los demás?

Un equipo de producción de peso y una expectativa en aumento

Detrás de “Casual” hay un verdadero dream team de la producción teatral: Juan Manuel Caballé, Eloísa Canton, Bruno Pedemonti, Coqui Faroni, Juan Iacoponi, Pablo Kompel, Ariel Stolier, Andy Ovsejevich, Tomás Rottemberg y Diego Scott son los nombres que apuestan fuerte por este proyecto.

Por ahora, la fecha de estreno y el teatro donde se presentará la obra se mantienen en secreto, pero la expectativa ya está instalada. Todo indica que Casual será una de las comedias imperdibles del 2026 en Buenos Aires.