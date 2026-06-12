Después de una primera temporada que dejó huella, “La Farsa Dupont” vuelve a escena con una propuesta renovada y más ambiciosa.

El reestreno fue el domingo 7 de junio a las 20:00 en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411, esquina Av. Corrientes), y colmó las expectativa de los amantes del teatro independiente.

La obra invita al público a sumergirse en el universo de una academia de danza donde nada es lo que parece.

La Farsa Dupont. (Foto: Prensa)

Suzy y Ángeles, dos amigas decididas, reciben un mensaje alarmante de Valeria y se infiltran en las audiciones del misterioso Estudio de Danza del Método Dupont para rescatarla. Pero adentro, el peligro acecha y la figura magnética de Antonio Dupont pone a prueba sus límites.

Entre canciones, coreografías y una tensión que crece minuto a minuto, la pregunta es inevitable: ¿podrán salvar a Valeria sin caer bajo el hechizo de la academia?

Un espectáculo que desafía los límites del teatro

“La Farsa Dupont” se destaca por su mezcla de humor, misterio y musicalidad, construyendo un universo propio donde lo teatral y lo performático se entrelazan. La obra pone el foco en el deseo de pertenecer, la presión artística y los mecanismos de control que pueden aparecer en los espacios de formación.

La Farsa Dupont. (Foto: Prensa)

La propuesta nació en 2021 como un proyecto de tesis en la Licenciatura en Artes Escénicas de la UADE y, desde entonces, creció hasta convertirse en una producción independiente con identidad colectiva.

El espectáculo es fruto de la colaboración entre el elenco y el equipo creativo, que aportaron dramaturgia, composición musical y creación escénica.

Un equipo creativo que apuesta a lo colectivo

La puesta cuenta con la dirección actoral y general, dirección vocal y arreglos vocales de Isabella Morand, las coreografías de Fiorella Pollio y la música de Martín Rodríguez.

El diseño visual y técnico acompaña una experiencia escénica dinámica, donde el humor, la tensión y la estética pop se combinan para atrapar al espectador desde el primer minuto.

“La Farsa Dupont” promete una temporada llena de sorpresas, emociones y mucho talento sobre el escenario. Una cita imperdible para quienes buscan teatro diferente y vibrante en la cartelera porteña.