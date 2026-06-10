Las redes sociales suelen ser vistas como un territorio opuesto al teatro. La inmediatez frente al tiempo de ensayo. El contenido efímero frente al ritual de la escena. Sin embargo, “Lo dejamos acá” demuestra que ambos universos pueden convivir y potenciarse cuando detrás hay talento genuino.

La obra protagonizada por Juli Coria, que se presenta en el Teatro Premier y cuya próxima función es el 25 de julio, logra trasladar a las tablas la observación aguda de la vida cotidiana que la convirtió en un fenómeno digital.

El Show de Juli Coria que produce Ferbo. (Foto: @zeratype_)

Una protagonista que sostiene el espectáculo de principio a fin

Desde el comienzo, Juli sostiene el espectáculo con una energía inagotable. En apenas una hora despliega una galería de personajes que resultan inmediatamente reconocibles para cualquier espectador: amigas, terapeutas, vecinas, obsesiones amorosas, ansiedades modernas y situaciones que forman parte del universo emocional de toda una generación.

Lo más impactante es la velocidad con la que cambia de registro, pasando de un personaje a otro sin perder naturalidad ni ritmo. Su dominio de la comedia física, los silencios y los remates convierte a la obra en una sucesión constante de risas e identificación.

Juli Coria es furor en las redes sociales con la producción que muestra en sus videos y su talento actoral. (Foto: Instagram/julicoria)

La historia gira alrededor de Gloria, una mujer que está por cumplir 30 años y atraviesa una crisis existencial tan divertida como reconocible. A partir de ese punto de partida, la obra explora temas universales para quienes transitan la adultez contemporánea: la ansiedad, las relaciones afectivas, la incertidumbre laboral, la terapia y la búsqueda permanente de respuestas.

Astrología, signos y humor para una generación entera

Uno de los grandes aciertos del espectáculo es la forma en que incorpora la astrología a la narrativa.

Quienes siguen los contenidos de Juli Coria encontrarán muchas de las referencias que hicieron crecer su comunidad digital. Los signos zodiacales, las características de cada personalidad y las clásicas bromas astrológicas aparecen integrados de manera orgánica a la historia.

Además de trabajar con las redes sociales, Juli Coria continúa en obras de teatro independientes. (Foto: Instagram/julicoria)

El resultado funciona tanto para quienes conocen al detalle la carta astral de sus amigos como para quienes simplemente disfrutan observando las contradicciones humanas.

El aporte fundamental de Inti Zúñiga

El trabajo de Inti Zúñiga merece una mención especial. Lejos de limitarse a acompañar a la protagonista, construye personajes que enriquecen el universo de la obra y aportan nuevos matices humorísticos.

Su presencia escénica genera contrapuntos efectivos y potencia muchas de las situaciones más divertidas del espectáculo.

La química entre ambos actores es evidente y se convierte en una de las principales fortalezas de la propuesta.

Foto: @julicoriaa

Una obra que habla el idioma de su época

Quizás el aspecto más interesante de Lo dejamos acá sea su capacidad para representar un cambio cultural que atraviesa al entretenimiento actual.

Juli Coria no llega desde las redes para adaptarse al teatro: llega para dialogar con él. Su experiencia como creadora de contenido se transforma en una herramienta narrativa que modifica ciertas reglas tradicionales de la escena y construye una experiencia cercana al lenguaje con el que hoy se relacionan millones de personas.

La obra entiende perfectamente cómo se comunica una generación acostumbrada a consumir historias fragmentadas, memes, videos cortos y referencias compartidas. Y logra convertir todo eso en material teatral sin perder profundidad ni calidad artística.

Una comedia fresca, actual y muy identificable

Lo dejamos acá invita a reírse de las propias crisis, de las inseguridades y de las contradicciones que atraviesan a quienes intentan descifrar la adultez mientras sobreviven a Mercurio retrógrado, los vínculos modernos y las expectativas imposibles.