A la hora de limpiar la casa, la aspiradora suele ser una de las herramientas más utilizadas para eliminar polvo, pelos de mascotas y suciedad acumulada. Sin embargo, con el uso frecuente, también puede convertirse en una fuente de olores desagradables que terminan dispersándose por los ambientes.

Por ese motivo, en los últimos años comenzó a popularizarse un truco doméstico que consiste en colocar canela dentro de la bolsa o el depósito de la aspiradora antes de utilizarla. La práctica ganó adeptos por su bajo costo y porque aprovecha una especia que muchas personas ya tienen en la cocina.

La propuesta no busca reemplazar la limpieza habitual del equipo ni los cambios periódicos de filtros, sino complementar esas tareas con un recurso natural que ayuda a que la vivienda mantenga un aroma más agradable durante el proceso de aspirado.

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Según especialistas en limpieza y distintos portales dedicados al cuidado del hogar, la canela aporta beneficios relacionados con el control de olores y la higiene del aparato. Además, su perfume cálido y característico suele asociarse con una sensación de limpieza y confort dentro de la casa.

Aunque no existen estudios científicos que demuestren que transforma por completo la calidad del aire, sí hay consenso en que puede ayudar a neutralizar ciertos olores que quedan atrapados en la aspiradora tras semanas de uso.

Las dos razones por las que recomiendan usar canela en la aspiradora

La primera ventaja está relacionada con su capacidad para combatir los malos olores. Cuando la aspiradora recoge polvo, restos de comida, pelos de mascotas o partículas de humedad, esos residuos pueden generar aromas desagradables dentro del depósito o la bolsa.

Por qué los expertos en limpieza recomiendan poner canela dentro de la bolsa de la aspiradora. Foto: IA

Al incorporar canela, el aire que sale del aparato durante la limpieza adquiere un aroma más agradable, lo que ayuda a que los ambientes se perciban más frescos. Muchas personas utilizan este recurso especialmente en alfombras, sillones y habitaciones cerradas.

La segunda razón tiene que ver con las propiedades antibacterianas que se le atribuyen a la canela. Aunque no reemplaza productos desinfectantes ni una limpieza profunda, algunos expertos sostienen que puede contribuir a limitar la proliferación de microorganismos asociados a la acumulación de residuos orgánicos dentro del equipo.

Por ese motivo, el truco suele recomendarse como una forma sencilla de complementar el mantenimiento habitual de la aspiradora y evitar que los olores se intensifiquen con el paso del tiempo.

Cómo aplicar este truco de forma segura

Existen distintas maneras de utilizar la canela dentro de la aspiradora. Las más difundidas son:

Colocar una servilleta o algodón con canela molida dentro de la bolsa o depósito.

Agregar unas gotas de aceite esencial de canela sobre un algodón.

Espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre la alfombra o el piso antes de aspirar.

Combinar canela con bicarbonato de sodio para potenciar el efecto aromático.

Por qué los expertos en limpieza recomiendan poner canela dentro de la bolsa de la aspiradora. Foto: IA

Lo importante es evitar cantidades excesivas que puedan obstruir filtros o conductos de aire. También conviene revisar las recomendaciones del fabricante antes de incorporar cualquier producto dentro del aparato.

En el caso de las aspiradoras sin bolsa, se aconseja colocar el algodón o la servilleta en una zona donde no interfiera con la circulación del aire ni con la capacidad de succión.

Más allá de este truco, los especialistas recuerdan que la mejor forma de evitar olores desagradables sigue siendo vaciar regularmente el depósito, limpiar los filtros y realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante. La canela puede aportar un aroma agradable, pero no reemplaza las tareas básicas de higiene del equipo.